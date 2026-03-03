Крупные объекты придорожного сервиса начнут устанавливать в Казахстане с 2026 года

Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев 3 марта 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами по улучшению придорожного сервиса, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что плата за проезд по платным участкам дорог в Казахстане отчисляется с 2013 года.

"И до 2018 года собиралась с платных дорог сумма в 1 млрд тенге максимум. И за последние два года цифры составляют 47 и 87 млрд тенге, соответственно. Благодаря этому мы улучшили парк техники, за счет которой мы осуществляем зимнее содержание", – сказал Иманашев.

Глава нацкомпании согласился с тем, что есть вопросы касательно придорожного сервиса.

"Мы ими занимаемся. В ближайшие 2 года мы ситуацию полностью поменяем. Сейчас мы ведем работу с большими компаниями по установке объектов придорожного сервиса класса А. Мы хотим их запустить в пилотном режиме уже в 2026 году. Но в рамках платности деньги идут на содержание дорог", – пообещал Иманашев.

О том, сколько Казахстан заработает на платных дорогах в 2026 году, читайте в материале.