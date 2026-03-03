#Референдум-2026
Общество

Дороги Казахстана подготовили к паводковому периоду

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 11:07 Фото: akorda.kz
Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на заседании правительства 3 марта 2026 года сообщил о подготовке автодорожной инфраструктуры к паводковому периоду, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что продолжается комплексная подготовка к паводковому периоду.

"В период с 2024 по 2025 год выполнены работы по устройству и ремонту более 1 тыс. водопропускных труб. Благодаря реализованным мерам количество паводкоопасных участков удалось сократить в 2 раза. С учетом прогнозируемых объемов талых вод в целях ликвидации угроз паводков совместно с местными исполнительными органами задействовано 219 карьеров, обеспечивающих необходимый запас инертных материалов", – сказал Дархан Иманашев.

По его словам, обеспечена готовность основных дорожно-строительных материалов, заготовлено:

  • 13,7 тыс. кубометров песка,
  • 1,8 тыс. кубометров грунта,
  • 4,7 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси,
  • 5,1 тыс. кубометров щебня,
  • 26,7 тыс. кубометров бутового камня.
"В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог последовательно реализуется программа по установке автоматизированных станций измерения (АСИ). По итогам прошлого года установлено 24 АСИ, а их общее количество на республиканских дорогах составило 46 единиц. До 2028 года планируется установка 80 новых АСИ", – дополнил он.

25 февраля 2026 года стало известно, что четыре региона Казахстана находятся в зоне риска паводков.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
