Дороги Казахстана подготовили к паводковому периоду
Фото: akorda.kz
Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на заседании правительства 3 марта 2026 года сообщил о подготовке автодорожной инфраструктуры к паводковому периоду, передает корреспондент Zakon.kz.
Спикер заявил, что продолжается комплексная подготовка к паводковому периоду.
"В период с 2024 по 2025 год выполнены работы по устройству и ремонту более 1 тыс. водопропускных труб. Благодаря реализованным мерам количество паводкоопасных участков удалось сократить в 2 раза. С учетом прогнозируемых объемов талых вод в целях ликвидации угроз паводков совместно с местными исполнительными органами задействовано 219 карьеров, обеспечивающих необходимый запас инертных материалов", – сказал Дархан Иманашев.
По его словам, обеспечена готовность основных дорожно-строительных материалов, заготовлено:
- 13,7 тыс. кубометров песка,
- 1,8 тыс. кубометров грунта,
- 4,7 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси,
- 5,1 тыс. кубометров щебня,
- 26,7 тыс. кубометров бутового камня.
"В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог последовательно реализуется программа по установке автоматизированных станций измерения (АСИ). По итогам прошлого года установлено 24 АСИ, а их общее количество на республиканских дорогах составило 46 единиц. До 2028 года планируется установка 80 новых АСИ", – дополнил он.
25 февраля 2026 года стало известно, что четыре региона Казахстана находятся в зоне риска паводков.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript