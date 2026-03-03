Дороги Казахстана подготовили к паводковому периоду

Фото: akorda.kz

Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на заседании правительства 3 марта 2026 года сообщил о подготовке автодорожной инфраструктуры к паводковому периоду, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что продолжается комплексная подготовка к паводковому периоду. "В период с 2024 по 2025 год выполнены работы по устройству и ремонту более 1 тыс. водопропускных труб. Благодаря реализованным мерам количество паводкоопасных участков удалось сократить в 2 раза. С учетом прогнозируемых объемов талых вод в целях ликвидации угроз паводков совместно с местными исполнительными органами задействовано 219 карьеров, обеспечивающих необходимый запас инертных материалов", – сказал Дархан Иманашев. По его словам, обеспечена готовность основных дорожно-строительных материалов, заготовлено: 13,7 тыс. кубометров песка,

1,8 тыс. кубометров грунта,

4,7 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси,

5,1 тыс. кубометров щебня,

26,7 тыс. кубометров бутового камня. "В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог последовательно реализуется программа по установке автоматизированных станций измерения (АСИ). По итогам прошлого года установлено 24 АСИ, а их общее количество на республиканских дорогах составило 46 единиц. До 2028 года планируется установка 80 новых АСИ", – дополнил он. 25 февраля 2026 года стало известно, что четыре региона Казахстана находятся в зоне риска паводков.

