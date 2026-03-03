Дорога Жанаозен – граница с Туркменистаном станет четырехполосной
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на заседании правительства рассказал о проводимых работах по расширению некоторых транзитных коридоров, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, с учетом роста интенсивности и работы отдельных коридоров планируется их дальнейшее развитие и модернизация на отдельных участках.
"В соответствии с поставленными задачами ведутся работы на участке Жанаозен – граница с Туркменистаном. Данный участок является частью коридора "Туркменистан – Россия", – сказал Сауранбаев.
Он отметил, что уже начата разработка технико-экономического обоснования по расширению дороги до четырех полос движения. Министр пообещал, что работы на этом участке будут завершены в 2026 году.
Ранее мы писали, что в Казахстане планируют отремонтировать 10 тыс. км автодорог до 2029 года.
