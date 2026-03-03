#Референдум-2026
Общество

Искусственный интеллект начнет контролировать дороги Казахстана

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 16:24 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на заседании правительства 3 марта 2026 года сообщил о внедрении интеллектуальных транспортных систем и цифровых сервисов на платных автодорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, внедряются новые цифровые механизмы автоматизации процессов управления дорогами.

"Так, с прошлого года в качестве пилотного проекта реализуется внедрение интеллектуальной транспортной системы на платном участке Алматы – Конаев (42 км). В рамках проекта предусматривается внедрение элементов искусственного интеллекта с возможностью отслеживания трекинга объектов, случаев возникновения ДТП, выхода животных на проезжую часть, автоматической оценки изменения погодных условий и случаев нарушения правил дорожного движения", – озвучил Дархан Иманашев.

По его словам, аналогичные меры будут приняты и по платным участкам Астана – Темиртау (134 км) и Астана – Щучинск (211 км).

"Кроме того, в прошлом году завершена автоматизация колл-центра 1403, что позволило в 2 раза увеличить охват обрабатываемых обращений пользователей автодорог. В целях дальнейшей модернизации колл-центра 1403 мы приступили к внедрению интеллектуального диспетчера "Сапар" на основе искусственного интеллекта. Он будет оказывать пользователям услуги цифрового ассистента по принципу голосовых помощников, таких как "Алиса" и "Сири", – дополнил Иманашев.

Ранее стало известно, что 87 млрд тенге собрано за 2025 год с платных дорог в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
