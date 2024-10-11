В Астане проводятся регулярные ночные рейды по выявлению несовершеннолетних

В Астане с 16 сентября по 1 ноября проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", передает официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии принимают участие представители районных акиматов, отдела ювенальной полиции Департамента полиции города, Управления образования и Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акимате города Астаны. Участковые инспекторы полиции осматривают дворы и квартиры для изучения криминогенного состояния обслуживаемого ими объекта, проверяют лица, состоящие на учете в органах внутренних дел, для проведения с ними профилактической беседы.

Фото: акамат Астаны

Кроме того, для предотвращения антиобщественной деятельности проверяются съемные квартиры, рынки и другие торговые места, участки, где сосредоточены малообеспеченные семьи, молодежь и несовершеннолетние, а именно Центральный парк, торгово-развлекательные центры, компьютерные клубы.

Фото: акимат Астаны

По словам секретаря Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны Карлыгаш Саркеновой, вопросы профилактики правонарушений и защиты прав несовершеннолетних детей находятся на особом контроле комиссии.

"Оперативно-профилактическое мероприятие направлено на обеспечение безопасности в Астане, предотвращение преступности и правонарушений среди подростков. Проводя профилактические беседы с самими подростками, призываем их соблюдать закон. Родители, оставившие детей без присмотра, также выявляются, при необходимости они привлекаются к административной ответственности", – сказала К. Саркенова.

Фото: акимат Астаны

Отметим, что при координации прокуратуры г. Астаны правоохранительными и государственными органами совместно с членами Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Астаны будут проводиться рейды по выявлению несовершеннолетних на улицах города и в развлекательных заведениях в ночное время.

Напомним, что по статье 442 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с 22.00 до 6.00 запрещено нахождение и допущение нахождения несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях, также с 23.00 до 6.00 несовершеннолетним запрещено находиться вне жилища без сопровождения законных представителей.