Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане проводятся регулярные ночные рейды по выявлению несовершеннолетних

В Астане проводятся регулярные ночные рейды по выявлению несовершеннолетних, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 20:05 Фото: акимат Астаны
В Астане с 16 сентября по 1 ноября проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", передает официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии принимают участие представители районных акиматов, отдела ювенальной полиции Департамента полиции города, Управления образования и Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акимате города Астаны. Участковые инспекторы полиции осматривают дворы и квартиры для изучения криминогенного состояния обслуживаемого ими объекта, проверяют лица, состоящие на учете в органах внутренних дел, для проведения с ними профилактической беседы.

В Астане проводятся регулярные ночные рейды по выявлению несовершеннолетних, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 20:05

Фото: акамат Астаны

Кроме того, для предотвращения антиобщественной деятельности проверяются съемные квартиры, рынки и другие торговые места, участки, где сосредоточены малообеспеченные семьи, молодежь и несовершеннолетние, а именно Центральный парк, торгово-развлекательные центры, компьютерные клубы.

В Астане проводятся регулярные ночные рейды по выявлению несовершеннолетних, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 20:05

Фото: акимат Астаны

По словам секретаря Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны Карлыгаш Саркеновой, вопросы профилактики правонарушений и защиты прав несовершеннолетних детей находятся на особом контроле комиссии.

"Оперативно-профилактическое мероприятие направлено на обеспечение безопасности в Астане, предотвращение преступности и правонарушений среди подростков. Проводя профилактические беседы с самими подростками, призываем их соблюдать закон. Родители, оставившие детей без присмотра, также выявляются, при необходимости они привлекаются к административной ответственности", – сказала К. Саркенова.
В Астане проводятся регулярные ночные рейды по выявлению несовершеннолетних, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 20:05

Фото: акимат Астаны

Отметим, что при координации прокуратуры г. Астаны правоохранительными и государственными органами совместно с членами Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Астаны будут проводиться рейды по выявлению несовершеннолетних на улицах города и в развлекательных заведениях в ночное время.

Напомним, что по статье 442 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с 22.00 до 6.00 запрещено нахождение и допущение нахождения несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях, также с 23.00 до 6.00 несовершеннолетним запрещено находиться вне жилища без сопровождения законных представителей.

Читайте также

АО &quot;Qarmet&quot;
Первые индикаторы АО "Qarmet" и его новая стратегия
Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, зима, холод, мороз, снег
Снег и заморозки: погода в Алматы на неделю
Профилактика правонарушений: в столичных школах проведена разъяснительная работа с учениками
Профилактика правонарушений: в столичных школах проведена разъяснительная работа с учениками
Айсулу Омарова
Астана 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Покупка машины, автомобиль, оформление машины, автокредитование
В Казахстане изменились правила госрегистрации автомобилей
штормовое предупреждение
Дождь, метель и гололед: в Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: