#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Общество

Конкурс красоты среди женщин-полицейских завершается в соцсетях

Конкурс фотографий, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 08:30 Фото: Instagram/kqbk_iim
Комитет по контролю за охранной деятельностью МВД проводит фотоконкурс "Сәнді сақшы", сообщает Zakon.kz.

По информации на Instagram-аккаунте ведомства, конкурс приурочен к Международному женскому дню и проводится среди женщин-сотрудниц специализированных охранных подразделений ОВД. По условиям конкурса от каждого территориального подразделения страны участвует одна сотрудница. На конкурсном фото участницы должны быть в служебной форме.

Победительница определяется по количеству лайков и комментариев. А завершается он как раз сегодня. Поэтому ценителям женской красоты необходимо поторопиться и обозначить свои предпочтения в Instagram-аккаунте организатора конкурса.

"Мы еще не отошли от красоты подполковника полиции Лейлы Саидовой, а тут столько очарования", – отметили Instagram-подписчики Комитета по контролю за охранной деятельностью МВД.

На момент публикации в топ-3 по числу лайков вошли конкурсантки из Жамбылской области, Алматы и Туркестанской области.

На днях олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров обошел популярных футболистов "Кайрата" по количеству подписчиков в Instagram.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Конкурс красоты среди летучих мышей провели в США
08:20, 02 ноября 2024
Конкурс красоты среди летучих мышей провели в США
Аферу в соцсетях на три миллиона тенге раскрыли в Атырау
18:12, 26 февраля 2026
Аферу в соцсетях на три миллиона тенге раскрыли в Атырау
Баян Алагузова восхитилась талантами казахстанских женщин на конкурсе красоты
07:57, 06 апреля 2025
Баян Алагузова восхитилась талантами казахстанских женщин на конкурсе красоты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Циципас бросил вызов Алькарасу и Синнеру: теннисист назвал новых фаворитов ТБШ
09:21, Сегодня
Циципас бросил вызов Алькарасу и Синнеру: теннисист назвал новых фаворитов ТБШ
Александр Бублик в паре с российской звездой сыграл на коммерческом турнире в США
09:03, Сегодня
Александр Бублик в паре с российской звездой сыграл на коммерческом турнире в США
Казахстанский хоккеист забросил шайбу в матче-сенсации в WHL
08:39, Сегодня
Казахстанский хоккеист забросил шайбу в матче-сенсации в WHL
Легендарный боксёр высказался о реванше Мейвезера и Пакьяо
07:47, Сегодня
Легендарный боксёр высказался о реванше Мейвезера и Пакьяо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: