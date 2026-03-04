Конкурс красоты среди женщин-полицейских завершается в соцсетях

Комитет по контролю за охранной деятельностью МВД проводит фотоконкурс "Сәнді сақшы", сообщает Zakon.kz.

По информации на Instagram-аккаунте ведомства, конкурс приурочен к Международному женскому дню и проводится среди женщин-сотрудниц специализированных охранных подразделений ОВД. По условиям конкурса от каждого территориального подразделения страны участвует одна сотрудница. На конкурсном фото участницы должны быть в служебной форме.

Победительница определяется по количеству лайков и комментариев. А завершается он как раз сегодня. Поэтому ценителям женской красоты необходимо поторопиться и обозначить свои предпочтения в Instagram-аккаунте организатора конкурса.

"Мы еще не отошли от красоты подполковника полиции Лейлы Саидовой, а тут столько очарования", – отметили Instagram-подписчики Комитета по контролю за охранной деятельностью МВД.

На момент публикации в топ-3 по числу лайков вошли конкурсантки из Жамбылской области, Алматы и Туркестанской области.

На днях олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров обошел популярных футболистов "Кайрата" по количеству подписчиков в Instagram.