Цифровое поколение: как школьников Актау готовят к профессиям будущего

В областном Дворце школьников в Актау открыли дрон-кабинет "AirHub". От желающих обучаться в этом направлении уже нет отбоя. Школьники учатся не только управлять летающими устройствами, но и задавать им нужную программу, передает Zakon.kz.

В кабинете "AirHub" есть собственная взлетная площадка, где школьники практикуются управлять дронами. Пока это просто забава для детей, далее начнется более сложный этап – написание программ для дронов.

"В Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание цифровизации образования и внедрению искусственного интеллекта. Он отметил, что цифровизация должна стать ключевым фактором повышения качества образования, а современные цифровые решения должны быть обязательно внедрены в учебный процесс. То же самое касается и искусственного интеллекта. О том, что необходимо готовить специалистов в сфере цифровых технологий, начиная со школьной скамьи, также говорил президент. Во Дворце школьников уже давно успешно работает кружок робототехники, и теперь мы пошли дальше – спонсоры нам закупили 20 современных дронов, а мы подготовили специальный класс, где школьники могут тренироваться в управлении дронами". Саясат Кемалова, заместитель директора по учебной части областного Дворца школьников

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Кружок робототехники сейчас посещают 200 школьников, а в дрон-кружок планируют набрать намного больше учеников.

"Пока у нас 2 группы по 8 человек. Но спрос на этот кружок огромный – постоянно приходят, звонят родители, хотят записать детей. Всего же во Дворце школьников 48 кружков, которые посещают более 4 тысяч детей. И я не ошибусь, если скажу, что в каждом из этих кружков педагоги внедряют технологии ИИ. Например, на уроках рисования оживляют рисунки, а картины известных художников сами "рассказывают" свои истории. Детям очень нравится, ведь у нас свободный и современный подход к обучению". Саясат Кемалова, заместитель директора по учебной части областного Дворца школьников

Осваивать сборку и программирование дронов школьникам помогают два преподавателя информатики и робототехники, которые прошли курсы по управлению дронами в Алматы.

"Мы начинаем с самых простых действий, с азов – учимся правильно и уверенно ими управлять. Этому можно научиться за 5-6 занятий. Затем поэтапно будем осваивать программирование – программы дети будут писать под нашим руководством", – объясняет Жахан Бухарбаев, преподаватель по робототехнике и дронам.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Такой кабинет, уверены во Дворце школьников, позволит детям легко и с интересом овладеть навыками программирования и современными технологиями. Вполне возможно, что среди тех, кто пока неуверенно держит в руках пульт от дрона, есть будущие инженеры и IT-специалисты.