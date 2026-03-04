#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Общество

Цифровое поколение: как школьников Актау готовят к профессиям будущего

Актау, Мангистау, дети, дроны, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 11:06 Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
В областном Дворце школьников в Актау открыли дрон-кабинет "AirHub". От желающих обучаться в этом направлении уже нет отбоя. Школьники учатся не только управлять летающими устройствами, но и задавать им нужную программу, передает Zakon.kz.

В кабинете "AirHub" есть собственная взлетная площадка, где школьники практикуются управлять дронами. Пока это просто забава для детей, далее начнется более сложный этап – написание программ для дронов.

"В Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание цифровизации образования и внедрению искусственного интеллекта. Он отметил, что цифровизация должна стать ключевым фактором повышения качества образования, а современные цифровые решения должны быть обязательно внедрены в учебный процесс. То же самое касается и искусственного интеллекта. О том, что необходимо готовить специалистов в сфере цифровых технологий, начиная со школьной скамьи, также говорил президент. Во Дворце школьников уже давно успешно работает кружок робототехники, и теперь мы пошли дальше – спонсоры нам закупили 20 современных дронов, а мы подготовили специальный класс, где школьники могут тренироваться в управлении дронами". Саясат Кемалова, заместитель директора по учебной части областного Дворца школьников

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Кружок робототехники сейчас посещают 200 школьников, а в дрон-кружок планируют набрать намного больше учеников.

"Пока у нас 2 группы по 8 человек. Но спрос на этот кружок огромный – постоянно приходят, звонят родители, хотят записать детей. Всего же во Дворце школьников 48 кружков, которые посещают более 4 тысяч детей. И я не ошибусь, если скажу, что в каждом из этих кружков педагоги внедряют технологии ИИ. Например, на уроках рисования оживляют рисунки, а картины известных художников сами "рассказывают" свои истории. Детям очень нравится, ведь у нас свободный и современный подход к обучению".Саясат Кемалова, заместитель директора по учебной части областного Дворца школьников

Осваивать сборку и программирование дронов школьникам помогают два преподавателя информатики и робототехники, которые прошли курсы по управлению дронами в Алматы.

"Мы начинаем с самых простых действий, с азов – учимся правильно и уверенно ими управлять. Этому можно научиться за 5-6 занятий. Затем поэтапно будем осваивать программирование – программы дети будут писать под нашим руководством", – объясняет Жахан Бухарбаев, преподаватель по робототехнике и дронам.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Такой кабинет, уверены во Дворце школьников, позволит детям легко и с интересом овладеть навыками программирования и современными технологиями. Вполне возможно, что среди тех, кто пока неуверенно держит в руках пульт от дрона, есть будущие инженеры и IT-специалисты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Кирилл Александров
Читайте также
Во время занятия физкультурой на школьника в Актау напала собака
18:33, 09 декабря 2023
Во время занятия физкультурой на школьника в Актау напала собака
Школьники в Костанае и Актау в понедельник будут учиться в онлайн-формате
19:17, 10 декабря 2023
Школьники в Костанае и Актау в понедельник будут учиться в онлайн-формате
Родителей школьника, снимавшего драку на телефон, наказали в Актау
12:30, 02 февраля 2025
Родителей школьника, снимавшего драку на телефон, наказали в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Важное событие произошло у проигравшей Рыбакиной финал Australian Open Соболенко
11:18, Сегодня
Важное событие произошло у проигравшей Рыбакиной финал Australian Open Соболенко
Узбекский нокаутёр из Южной Кореи проведёт главный бой в карьере: есть дата и соперник
10:52, Сегодня
Узбекский нокаутёр из Южной Кореи проведёт главный бой в карьере: есть дата и соперник
Экс-игрок "Валенсии" перешёл в "Каспий"
10:27, Сегодня
Экс-игрок "Валенсии" перешёл в "Каспий"
Елена Рыбакина в паре с американцем стала чемпионкой выставочного турнира в США
10:19, Сегодня
Елена Рыбакина в паре с американцем стала чемпионкой выставочного турнира в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: