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Происшествия

Родителей школьника, снимавшего драку на телефон, наказали в Актау

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 12:30 Фото: unsplash
В Актау полиция разыскала школьников, которые устроили драку посреди улицы в будний день. В потасовке участвовали два человека, еще один – снимал происходящее на телефон, сообщает Zakon.kz.

При этом, как пояснили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области, к ответственности за неисполнение привлекли не только родителей подравшихся подростков, но и законных представителей ребенка, который снимал их ссору на телефон.

"Сотрудники полиции установили личность детей. В отношении их родителей заполнили протокол по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего", – рассказали в полиции.

Инцидент случился днем 31 января в третьем подрайоне города.

Ранее в Казнете распространилось видео, на котором запечатлена драка родителей в детском саду Астаны. На кадрах видно, что словесный конфликт двух матерей закончился нанесением ударов друг другу.

Андрей Дюсупов
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