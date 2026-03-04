Сколько женщин занимаются наукой в Казахстане

Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Гульмира Канай 4 марта 2026 года на брифинге в СЦК озвучила степень вовлеченности казахстанских женщин в науку, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что с 2025 года реализуется проект "Ғылымға қадам" по поддержке женщин, возвращающихся в академическую среду STEM.

"В рамках проектов "Robotechnogirls" и "TechGirls" 350 девушек прошли обучение в технологических и STEM-направлениях. Сегодня женщины активно представлены в образовании и науке", – сказала Канай.

Как показывают статистические данные, женщины составляют:

57,5% магистрантов;

61,7% докторантов;

20% обучающихся в ИКТ;

46% в телекоммуникациях;

30% в информационной безопасности;

55,6% научных исследователей;

Кроме того, 23% стартапов основаны женщинами.

Ранее мы писали, что Казахстан вошел в число лидеров по соблюдению прав женщин в СНГ.