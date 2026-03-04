#Референдум-2026
Общество

Сколько женщин занимаются наукой в Казахстане

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 12:10 Фото: akorda.kz
Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Гульмира Канай 4 марта 2026 года на брифинге в СЦК озвучила степень вовлеченности казахстанских женщин в науку, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что с 2025 года реализуется проект "Ғылымға қадам" по поддержке женщин, возвращающихся в академическую среду STEM.

"В рамках проектов "Robotechnogirls" и "TechGirls" 350 девушек прошли обучение в технологических и STEM-направлениях. Сегодня женщины активно представлены в образовании и науке", – сказала Канай.

Как показывают статистические данные, женщины составляют:

  • 57,5% магистрантов;
  • 61,7% докторантов;
  • 20% обучающихся в ИКТ;
  • 46% в телекоммуникациях;
  • 30% в информационной безопасности;
  • 55,6% научных исследователей;

Кроме того, 23% стартапов основаны женщинами.

Ранее мы писали, что Казахстан вошел в число лидеров по соблюдению прав женщин в СНГ.

Азамат Сыздыкбаев
