Сколько женщин занимаются наукой в Казахстане
Фото: akorda.kz
Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Гульмира Канай 4 марта 2026 года на брифинге в СЦК озвучила степень вовлеченности казахстанских женщин в науку, передает корреспондент Zakon.kz.
Она напомнила, что с 2025 года реализуется проект "Ғылымға қадам" по поддержке женщин, возвращающихся в академическую среду STEM.
"В рамках проектов "Robotechnogirls" и "TechGirls" 350 девушек прошли обучение в технологических и STEM-направлениях. Сегодня женщины активно представлены в образовании и науке", – сказала Канай.
Как показывают статистические данные, женщины составляют:
- 57,5% магистрантов;
- 61,7% докторантов;
- 20% обучающихся в ИКТ;
- 46% в телекоммуникациях;
- 30% в информационной безопасности;
- 55,6% научных исследователей;
Кроме того, 23% стартапов основаны женщинами.
Ранее мы писали, что Казахстан вошел в число лидеров по соблюдению прав женщин в СНГ.
