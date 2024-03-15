Реальные причины не устанавливаются: адвокат о детском суициде в Казахстане

Адвокат, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Айман Умарова на третьем Национальном курултае попросила президента дать поручение Генпрокуратуре изучить дела о детском суициде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айман Умарова обратила внимание на расследование суицида, особенно детей.

"В основном уголовные дела регистрируют по статье "Доведение до самоубийства". В дальнейшем уголовные дела прекращаются, так как реальные причины не устанавливаются. На самом деле невозможность установления причин суицида, то есть причин неправомерных действий кого-либо в отношении потерпевшего, это означает нераскрытое уголовное правонарушение", – сообщила она.

Она попросила президента Касым-Жомарта Токаева дать поручение Генеральной прокуратуре изучить все уголовные дела, зарегистрированные по ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".



Ранее сообщалось, что в Атырау стартовал третий Национальный курултай. В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укреплять единство народа.