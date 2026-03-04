#Референдум-2026
Общество

О новых требованиях к профессиям предупреждают казахстанцев эксперты

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 12:49 Фото: pixabay
Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Азиза Шужеева 4 марта 2026 года на брифинге в СЦК заявила о новых требованиях к существующим профессиям, которые диктует цифровая среда, передает корреспондент Zakon.kz.

Поэтому, как отметила спикер, в Казахстане массово запускаются проекты IT-Aiel және AqylTech.

"Они направлены на массовую подготовку населения к работе и жизни в условиях новой цифровой экономики. Мы понимаем, как сегодня меняется мир. Кто следит за трендами, тот видит, как искусственный интеллект сокращает очень многие рабочие места. Многие профессии сегодня модернизируются", – сказала Шужеева.

В качестве примера она привела профессию "оператор колл-центра", которую сегодня практически заменил искусственный интеллект.

"Поэтому все профессии будут изменяться и требовать новых цифровых навыков и компетенций от каждого человека. Наш проект направлен именно на то, чтобы показать, как людям с помощью новых цифровых технологий можно работать в этой современной цифровой экономике", – добавила спикер.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект начнет контролировать дороги Казахстана.

Азамат Сыздыкбаев
