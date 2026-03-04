О новых требованиях к профессиям предупреждают казахстанцев эксперты

Фото: pixabay

Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Азиза Шужеева 4 марта 2026 года на брифинге в СЦК заявила о новых требованиях к существующим профессиям, которые диктует цифровая среда, передает корреспондент Zakon.kz.

Поэтому, как отметила спикер, в Казахстане массово запускаются проекты IT-Aiel және AqylTech. "Они направлены на массовую подготовку населения к работе и жизни в условиях новой цифровой экономики. Мы понимаем, как сегодня меняется мир. Кто следит за трендами, тот видит, как искусственный интеллект сокращает очень многие рабочие места. Многие профессии сегодня модернизируются", – сказала Шужеева. В качестве примера она привела профессию "оператор колл-центра", которую сегодня практически заменил искусственный интеллект. "Поэтому все профессии будут изменяться и требовать новых цифровых навыков и компетенций от каждого человека. Наш проект направлен именно на то, чтобы показать, как людям с помощью новых цифровых технологий можно работать в этой современной цифровой экономике", – добавила спикер. Ранее мы писали, что искусственный интеллект начнет контролировать дороги Казахстана.

