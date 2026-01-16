Безопасность и благополучие: Казахстан продолжает повышать уровень прав женщин

Согласно отчету Института по вопросам женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета за 2025 год, Казахстан вошел в число лидеров по соблюдению прав женщин в СНГ, сообщает Zakon.kz.

В январе 2026 года на онлайн-платформе Института по вопросам женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета были обновлены данные глобального рейтинга по индексу "женщины, мир и безопасность" (индекс WPS).

В общем зачете Казахстан занял 72-е место из 181-го возможного с итоговым индексом WPS в 0,722 балла, что позволило ему обойти по этому показателю большую часть стран СНГ, а также Турцию, Китай, Израиль и Россию.

Что за рейтинг

Составителями рейтинга выступает Институт по вопросам женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета (GIWPS) совместно с аналитиками Института исследования мира в Осло (PRIO, Норвегия).

Основная цель – продемонстрировать, насколько в той или иной стране мира соблюдаются права женщин, обеспечиваются их безопасность и благополучие.

Расчет осуществляется по трем основным критериям:

Участие (оценивается доля женщин в правительстве, в Парламенте, на руководящих должностях в государственных органах и крупных компаниях, а также общие показатели их занятости) .

. Справедливость (оцениваются доступ к образованию, правосудию, мобильной связи и интернету, финансовым и банковским услугам, наличие фактов юридической дискриминации по половому признаку, уровень материнской смертности) .

. Безопасность (оцениваются уровни бытового насилия, восприятия безопасности женщинами, политической дискриминации, а также фактор близости к зоне вооруженных конфликтов).

Получаемые результаты агрегируют в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 1, где 1 – наивысший балл.

Позиции в СНГ

Лидером в рейтинге по индексу "женщины, мир и безопасность" среди стран СНГ является Армения. Она в глобальном списке занимает 56-е место с итоговым показателем в 0,762 балла.

Второе место по этому показателю среди стран СНГ занимает Беларусь (в общем рейтинге 63-е место с индексом в 0,739 баллов), а третье – Казахстан.

Меньшими правами, по мнению специалистов GIWPS, на пространстве СНГ обладают женщины России (75-е место с итоговым индексом в 0,718 балла), Кыргызстана (85-е место с итоговым индексом в 0,697 балла), Таджикистана (89-е место с итоговым индексом в 0,685 балла), Узбекистана (98-е место с итоговым индексом в 0,674 балла) и Азербайджана (111-е место с итоговым индексом в 0,653 балла).

Лидеры и аутсайдеры

Наилучшими странами в мире в плане соблюдения женских прав, согласно рейтингу Института по вопросам женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета, стали Дания (итоговый индекс в 0,939 балла), Исландия (итоговый индекс в 0,932 балла) и Норвегия (итоговый индекс в 0,924 балла).

В топ-10 по этому показателю также вошли: Швеция (итоговый индекс в 0,924 балла), Финляндия (итоговый индекс в 0,921 балла), Люксембург (итоговый индекс в 0,918 балла), Бельгия (итоговый индекс в 0,912 балла), Нидерланды (итоговый индекс в 0,905 балла), Австрия (итоговый индекс в 0,898 балла) и Новая Зеландия (итоговый индекс в 0,898 балла).

США в данном рейтинге занимают 31-е место (итоговый индекс в 0,840 балла), Израиль – 84-е место (итоговый индекс в 0,697 балла), Китай – 89-е место (итоговый индекс в 0,685 балла) и Турция – 106-е место (итоговый индекс в 0,664 балла).

Наихудшими показателями в области соблюдения прав женщин и обеспечения их безопасности по итогам 2025 года отмечаются Центральноафриканская Республика (итоговый индекс в 0,362 балла), Йемен (итоговый индекс в 0,323 балла) и Афганистан (итоговый индекс в 0,279 балла).