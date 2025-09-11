Казахстанка "раскрасила" один из главных мемориалов страны

Жительница Астаны нанесла косметику на мемориал жертвам Голодомора. Столичная полиция задержала нарушительницу, сообщает Zakon.kz.

Cогласно распространенному заявлению за 11 сентября 2025 года, в полицию Астаны поступило звонок о противоправных действиях на территории мемориала жертвам Голодомора.

Оказалось, что неизвестная женщина наносила косметические средства на поверхность памятника.

Прибывшие на место сотрудники задержали 36-летнюю нарушительницу.

В итоге, по решению суда ее привлекли к ответственности за совершение мелкого хулиганства.

"Любые попытки осквернить памятники, мемориалы и объекты культурного наследия будут жестко пресекаться в рамках закона. Подобный вандализм является недопустимым проявлением неуважения к памяти жертв и не останется безнаказанным". Пресс-служба ДП Астаны

Мемориальный комплекс открыли в 2012 году в знак памяти жертв голода, который произошел в 1930-х годах.

Летом в Астане произошел другой случай вандализма. Тогда 49-летний мужчина повредил информационный стенд с назиданиями Абая Кунанбаева.