События

Казахстанка "раскрасила" один из главных мемориалов страны

мемориал, вандализм, суд, полиция, Астана, косметика, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 14:02 Фото: пресс-служба ДП Астаны
Жительница Астаны нанесла косметику на мемориал жертвам Голодомора. Столичная полиция задержала нарушительницу, сообщает Zakon.kz.

Cогласно распространенному заявлению за 11 сентября 2025 года, в полицию Астаны поступило звонок о противоправных действиях на территории мемориала жертвам Голодомора.

Оказалось, что неизвестная женщина наносила косметические средства на поверхность памятника.

Прибывшие на место сотрудники задержали 36-летнюю нарушительницу.

В итоге, по решению суда ее привлекли к ответственности за совершение мелкого хулиганства.

"Любые попытки осквернить памятники, мемориалы и объекты культурного наследия будут жестко пресекаться в рамках закона. Подобный вандализм является недопустимым проявлением неуважения к памяти жертв и не останется безнаказанным".Пресс-служба ДП Астаны

Мемориальный комплекс открыли в 2012 году в знак памяти жертв голода, который произошел в 1930-х годах.

Летом в Астане произошел другой случай вандализма. Тогда 49-летний мужчина повредил информационный стенд с назиданиями Абая Кунанбаева.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
