Казахстанка "раскрасила" один из главных мемориалов страны
Фото: пресс-служба ДП Астаны
Жительница Астаны нанесла косметику на мемориал жертвам Голодомора. Столичная полиция задержала нарушительницу, сообщает Zakon.kz.
Cогласно распространенному заявлению за 11 сентября 2025 года, в полицию Астаны поступило звонок о противоправных действиях на территории мемориала жертвам Голодомора.
Оказалось, что неизвестная женщина наносила косметические средства на поверхность памятника.
Прибывшие на место сотрудники задержали 36-летнюю нарушительницу.
В итоге, по решению суда ее привлекли к ответственности за совершение мелкого хулиганства.
"Любые попытки осквернить памятники, мемориалы и объекты культурного наследия будут жестко пресекаться в рамках закона. Подобный вандализм является недопустимым проявлением неуважения к памяти жертв и не останется безнаказанным".Пресс-служба ДП Астаны
Мемориальный комплекс открыли в 2012 году в знак памяти жертв голода, который произошел в 1930-х годах.
Летом в Астане произошел другой случай вандализма. Тогда 49-летний мужчина повредил информационный стенд с назиданиями Абая Кунанбаева.
