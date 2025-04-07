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Общество

Видео с жалобой на водителя автобуса в Алматы вызвало гнев в адрес его автора

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 09:28 Фото: Zakon.kz
Житель Алматы снял видео в автобусе, чтобы пожаловаться на его водителя, но вызвал гнев казахстанцев в свой же адрес, сообщает Zakon.kz.

Суть ролика в том, что водитель взял на себя роль контролера. На опубликованных кадрах мало что можно понять, но в описании говорится:

"5 апреля 2025 года, время примерно 21:40. Остановка Мустафина/Торайгырова. Водитель 18-го автобуса не выпускал пассажиров без оплаты проезда. Создавал трудности и задерживал пассажиров. Грубил и хамил. Водитель ведь не несет ответственность за оплату проезда, его главная задача – перевозка! Если на линии не работает контролер, он не имеет права запрашивать билеты. Зарплата у него идет не от наших билетов. Даже если пассажир не оплатил, ему все равно будет начисляться зарплата. Водители автобусов очень грубые и не умеют водить нормально, в особенности водители 18-го автобуса", – пишет автор видео.

Однако основная масса комментаторов не согласились с ним и даже поддержали водителя:

  • Не вижу проблемы. Оплатите и выходите. Вы же не дети, чтоб вам напоминать. Вы тоже не имеете права без оплаты ездить.
  • Плати за то, что положено тебе! И не лезь в карман к другим людям! Тебе какая разница, каким образом ему начисляют зарплату? Ты обязан оплатить проезд и все! Не задавая вопросов и не оправдывая свою безответственность.
  • Платить надо, а не зайцами ехать.
  • Правильно сделал, привыкли на халяву.
  • В чем проблема. Оплатите – и вас выпустят. Имеет не имеет права – не тот вопрос. Имеет ли право пассажир бесплатно пользоваться общественным транспортом – вот вопрос.
  • Автор тут не прав... зарплата, как и запчасти, все идет от оплаты проезда, как и ГСМ.
  • А где видео с его хамством и грубостью ???

В начале 2025 года поведение одного из водителей в Алматы вызвало бурную реакцию общества: он помог пассажиру в инвалидной коляске. Несмотря на обыденность ситуации, люди восхитились отзывчивостью и душевностью Каната Ахметова. Позднее реакция алматинцев дошла не только до акима Досаева, но и Касым-Жомарта Токаева, который наградил Ахметова медалью "Шапағат" за социально-общественную активность и гражданскую ответственность.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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