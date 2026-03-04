#Референдум-2026
Общество

Сколько казахстанцев остается на Ближнем Востоке – озвучены обновленные данные

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 15:24 Фото: pixabay
Официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев 4 марта 2026 года на брифинге в ведомстве рассказал о ситуации с вывозом казахстанцев из зоны эскалации на Ближнем Востоке, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, наибольшее количество казахстанцев сейчас находится в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.

"На сегодня в Иране находится 47 граждан Казахстана, в Израиле – 163, в Катаре – более 3 тыс., в ОАЭ – более 4 тыс., в Саудовской Аравии – более 1,8 тыс. граждан. Есть каналы связи с гражданами, находящимися в этих странах. С ними поддерживается постоянная связь, даются необходимые рекомендации в зависимости от развития ситуации", – сказал Жетыбаев.

Он подчеркнул, что министерством совместно с уполномоченными органами проработаны вывозные рейсы для наших граждан.

"По состоянию на сегодняшний день из зоны эскалации вывезено 946 граждан Казахстана. Буквально в ближайшее время в Алматы прибудет рейс из Маската с 314 гражданами Казахстана на борту", – добавил официальный представитель МИД РК.

Ранее были названы маршруты возвращения казахстанцев из стран Ближнего Востока.

Азамат Сыздыкбаев
