Эвакуация из Ближнего Востока: названы маршруты возвращения казахстанцев

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на брифинге в правительстве сообщил, что эвакуация граждан Казахстана из стран Ближнего Востока осуществляется по согласованным маршрутам через Саудовскую Аравию, Египет и Турцию, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, по какому маршруту прибыл рейс из Дубая в условиях закрытого воздушного пространства на Ближнем Востоке и как будет организована дальнейшая эвакуация граждан Казахстана.

"Как только этот конфликт состоялся, президент дал поручение о создании штаба. Штаб создан на базе Министерства иностранных дел (МИД). МИД проводит большую работу. Думаю, сейчас замминистра прокомментирует, но по авиационной части хотел бы сказать следующее. Если обратить внимание на карту Flightradar, практически вся территория региона закрыта – около 10 стран закрыли свои аэропорты, удары наносились по аэропортовой инфраструктуре. Сегодня рейсы выполняются точечно, для них специально согласовываются маршруты: через Саудовскую Аравию и Египет либо через Турцию. Второй маршрут – через Саудовскую Аравию, далее через Пакистан и затем в сторону Казахстана. Это два основных маршрута, которые предполагаются", – озвучил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

По его словам, общее количество граждан уточняется консульской службой МИД и составляет ориентировочно около 5 тыс. человек, при этом цифра постоянно меняется.

Он также отметил, что первый эвакуационный рейс FlyDubai уже вылетел в Казахстан, также при необходимости будут задействованы до шести бортов авиакомпаний Air Astana и SCAT.

"Вчерашний рейс улетел. Согласно решению компании Flydubai по тем гражданам Казахстана, которые ранее приобрели билеты до 28-го февраля, которые не смогли улететь 1-2 марта... ... В целом, Объединенные Арабские Эмираты закрыли воздушное пространство. Многие авиакомпании не запускают, а своим компаниям позволяют обязательства перед пассажирами выполнить, поэтому вчерашний рейс состоялся. Это те, у кого есть авиабилеты, которые были ранее куплены. Ряд граждан Казахстана, которые находятся в транзите без билетов, и ряд граждан Казахстана, которые проживают на территории Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, они будут, как вчера мы сообщили, вывозиться через два соседних государства. Это Султанат Оман – из Дубая сегодня выехала первая колонна автобусов с нашими гражданами", – сказал вице-министр МИД РК Алибек Бакаев.

По его словам, до конца дня планируется вернуть 467 граждан Казахстана из Султаната Оман.

"Второй рейс сформируется из Катара в Саудовскую Аравию. Скорее всего, это будет город Джидда, потому что он расположен в западной части Королевства Саудовская Аравия. Автобусами будем доставлять людей из Катара в Эр-Рияд, из Эр-Рияда потом в Джидду, из Джидды будем бортами наших авиакомпаний возвращать в Казахстан. Из Ирана тоже наземным путем через территорию Армении, через территорию Азербайджана, через территорию Туркменистана. Министр иностранных дел провел ряд телефонных переговоров со своими коллегами вчера. Через территорию Туркменистана удалось вывезти 18 граждан Казахстана, которые находились в городе Горган на севере Ирана. Самая ближайшая точка пересечения границы была именно с Туркменистаном, поэтому власти Туркменистана дали добро, и наши граждане благополучно пересекли границу", – дополнил он.

Ранее сообщалось, что группа компаний Air Astana планирует выполнить 3 марта из Западного Казахстана и обратно два репатриационных рейса в Медину и два рейса в Джедду, при условии получения разрешений от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.