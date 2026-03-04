#Референдум-2026
Общество

Готовность Казахстана принять беженцев с Ближнего Востока прокомментировали в МИД РК

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 16:36 Фото: МИД РК
Официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев 4 марта 2026 года на брифинге в ведомстве прокомментировал информацию о готовности страны принять беженцев с Ближнего Востока, передает корреспондент Zakon.kz.

Такую информацию публиковали некоторые паблики в социальных сетях и СМИ.

"Прежде всего, в ходе соответствующих комментариев было констатировано отсутствие каких-либо официальных обращений со стороны государства региона или международных организаций по вопросу приема беженцев в Казахстан. Подчеркиваю, таких обращений не было, не поступало. Речь шла о наличии у Казахстана протокола по приему беженцев, не делались заявления о планах по их размещению, а также не принимались какие-либо решения по данному вопросу. Интерпретация сказанного в ином ключе является некорректной, не соответствует фактическому содержанию", – сказал Жетыбаев.

Он призвал СМИ ответственно подходить к распространению информации, назвав данный вопрос чувствительным.

"Недостоверная информация или вырванная из контекста способна вызвать необоснованный общественный резонанс, сформировать искаженное восприятие позиции государства. Рассчитываем на профессионализм. Хочу подчеркнуть, что таких обращений не было. Да, есть законодательная база, основа, страна является участницей конвенции о беженцах, то есть алгоритмы имеются, но таких обращений не было. И второй момент. Мы рассматриваем в первую очередь их как граждан другой страны, соответственно, все решения будут приниматься с учетом позиции государства", – объяснил представитель МИД.

Ранее Жетыбаев прокомментировал слухи о направлении воинского контингента Казахстана в Сектор Газа.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Когда детям назначают дополнительные выплаты после смерти родителей
17:08, Сегодня
Когда детям назначают дополнительные выплаты после смерти родителей
Сколько казахстанцев остается на Ближнем Востоке – озвучены обновленные данные
15:24, Сегодня
Сколько казахстанцев остается на Ближнем Востоке – озвучены обновленные данные
В МИД озвучили позицию Казахстана по ситуации на Ближнем Востоке
16:06, 10 апреля 2023
В МИД озвучили позицию Казахстана по ситуации на Ближнем Востоке
