#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
Общество

Новый экстренный номер в Казахстане: по каким вопросам можно обращаться по 1484

мужчина консультируется по телефону, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 16:23 Фото: pexels
В Казахстане перечень экстренных номеров служб пополнился новым номером – 1484. Zakon.kz выяснил, по каким вопросам казахстанцы могут по нему обращаться.

Номер 1484, а также 8 800 080 30 84 – это Единый контакт-центр Министерства финансов РК.

"Через него казахстанцам и бизнесу предоставляется консультационная и техническая поддержка по государственным информационным системам и цифровым сервисам Министерства финансов", – рассказали в пресс-службе АО "Центр электронных финансов".

Контакт-центр охватывает следующие основные вопросы:

1. Налоговое администрирование

Консультации по вопросам:

  • использования сервисов Личного кабинета налогоплательщика;
  • сдачи налоговой отчетности;
  • проверки и погашения налоговой задолженности;
  • регистрации и прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей;
  • перехода на специальные налоговые режимы (в том числе режим самозанятых);
  • получения уведомлений, справок и информации по налоговым обязательствам.

2. Государственные закупки

Консультации пользователей по вопросам:

  • регистрации и работы поставщиков и заказчиков в системе государственных закупок участия в закупочных процедурах;
  • подачи заявок;
  • работы с планами закупок, договорами и дополнительными соглашениями;
  • возникающих технических и организационных вопросов при работе в системе.

3. Национальный каталог товаров

Поддержка пользователей по вопросам:

  • регистрации и работы в системе;
  • поиска и добавления товаров;
  • корректности данных карточек товаров.

4. Иные цифровые сервисы Министерства финансов

Консультации по:

  • работе государственных информационных систем Министерства финансов;
  • порядку подачи заявлений и электронных обращений;
  • корректности отображения данных и функционирования сервисов.

5. Техническая поддержка пользователей

Контакт-центр осуществляет:

  • прием и регистрацию обращений пользователей;
  • консультационную и методологическую помощь;
  • передачу заявок на профильные линии сопровождения;
  • информирование пользователей о статусе рассмотрения обращений.
"В целом контакт-центр обеспечивает централизованное консультирование граждан и бизнеса по вопросам использования информационных систем Министерства финансов и исполнения финансовых обязательств перед государством", – заключили в организации.

3 марта 2026 года Zakon.kz писал, что постановлением правительства от 27 февраля 2026 года внесены дополнения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, звонок которым является бесплатным. В частности, в перечень добавили Единый контакт-центр Министерства финансов РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сколько могут получить столичные роженицы: власти назвали средний размер выплат
16:52, Сегодня
Сколько могут получить столичные роженицы: власти назвали средний размер выплат
По каким вопросам казахстанцы обращаются в Конституционный суд
12:28, 21 июня 2024
По каким вопросам казахстанцы обращаются в Конституционный суд
Перечень экстренных номеров служб пополнился новым номером
11:30, 03 марта 2026
Перечень экстренных номеров служб пополнился новым номером
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
17:19, Сегодня
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
16:39, Сегодня
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
16:20, Сегодня
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
16:00, Сегодня
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: