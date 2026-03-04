Новый экстренный номер в Казахстане: по каким вопросам можно обращаться по 1484
Номер 1484, а также 8 800 080 30 84 – это Единый контакт-центр Министерства финансов РК.
"Через него казахстанцам и бизнесу предоставляется консультационная и техническая поддержка по государственным информационным системам и цифровым сервисам Министерства финансов", – рассказали в пресс-службе АО "Центр электронных финансов".
Контакт-центр охватывает следующие основные вопросы:
1. Налоговое администрирование
Консультации по вопросам:
- использования сервисов Личного кабинета налогоплательщика;
- сдачи налоговой отчетности;
- проверки и погашения налоговой задолженности;
- регистрации и прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей;
- перехода на специальные налоговые режимы (в том числе режим самозанятых);
- получения уведомлений, справок и информации по налоговым обязательствам.
2. Государственные закупки
Консультации пользователей по вопросам:
- регистрации и работы поставщиков и заказчиков в системе государственных закупок участия в закупочных процедурах;
- подачи заявок;
- работы с планами закупок, договорами и дополнительными соглашениями;
- возникающих технических и организационных вопросов при работе в системе.
3. Национальный каталог товаров
Поддержка пользователей по вопросам:
- регистрации и работы в системе;
- поиска и добавления товаров;
- корректности данных карточек товаров.
4. Иные цифровые сервисы Министерства финансов
Консультации по:
- работе государственных информационных систем Министерства финансов;
- порядку подачи заявлений и электронных обращений;
- корректности отображения данных и функционирования сервисов.
5. Техническая поддержка пользователей
Контакт-центр осуществляет:
- прием и регистрацию обращений пользователей;
- консультационную и методологическую помощь;
- передачу заявок на профильные линии сопровождения;
- информирование пользователей о статусе рассмотрения обращений.
"В целом контакт-центр обеспечивает централизованное консультирование граждан и бизнеса по вопросам использования информационных систем Министерства финансов и исполнения финансовых обязательств перед государством", – заключили в организации.
3 марта 2026 года Zakon.kz писал, что постановлением правительства от 27 февраля 2026 года внесены дополнения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, звонок которым является бесплатным. В частности, в перечень добавили Единый контакт-центр Министерства финансов РК.