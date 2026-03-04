Новый экстренный номер в Казахстане: по каким вопросам можно обращаться по 1484

В Казахстане перечень экстренных номеров служб пополнился новым номером – 1484. Zakon.kz выяснил, по каким вопросам казахстанцы могут по нему обращаться.

Номер 1484, а также 8 800 080 30 84 – это Единый контакт-центр Министерства финансов РК.

"Через него казахстанцам и бизнесу предоставляется консультационная и техническая поддержка по государственным информационным системам и цифровым сервисам Министерства финансов", – рассказали в пресс-службе АО "Центр электронных финансов".

Контакт-центр охватывает следующие основные вопросы:

1. Налоговое администрирование

Консультации по вопросам:

использования сервисов Личного кабинета налогоплательщика;

сдачи налоговой отчетности;

проверки и погашения налоговой задолженности;

регистрации и прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей;

перехода на специальные налоговые режимы (в том числе режим самозанятых);

получения уведомлений, справок и информации по налоговым обязательствам.

2. Государственные закупки

Консультации пользователей по вопросам:

регистрации и работы поставщиков и заказчиков в системе государственных закупок участия в закупочных процедурах;

подачи заявок;

работы с планами закупок, договорами и дополнительными соглашениями;

возникающих технических и организационных вопросов при работе в системе.

3. Национальный каталог товаров

Поддержка пользователей по вопросам:

регистрации и работы в системе;

поиска и добавления товаров;

корректности данных карточек товаров.

4. Иные цифровые сервисы Министерства финансов

Консультации по:

работе государственных информационных систем Министерства финансов;

порядку подачи заявлений и электронных обращений;

корректности отображения данных и функционирования сервисов.

5. Техническая поддержка пользователей

Контакт-центр осуществляет:

прием и регистрацию обращений пользователей;

консультационную и методологическую помощь;

передачу заявок на профильные линии сопровождения;

информирование пользователей о статусе рассмотрения обращений.

"В целом контакт-центр обеспечивает централизованное консультирование граждан и бизнеса по вопросам использования информационных систем Министерства финансов и исполнения финансовых обязательств перед государством", – заключили в организации.

3 марта 2026 года Zakon.kz писал, что постановлением правительства от 27 февраля 2026 года внесены дополнения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, звонок которым является бесплатным. В частности, в перечень добавили Единый контакт-центр Министерства финансов РК.