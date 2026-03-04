#Референдум-2026
Финансы

Сколько могут получить столичные роженицы: власти назвали средний размер выплат

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 16:52 Фото: pexels
Руководитель Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Астана Аскар Аймагамбетов на брифинге в столичной РСК 4 марта 2026 года рассказал, на какую помощь могут рассчитывать молодые мамы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Аймагамбетов озвучил актуальные размеры выплат при беременности и рождении ребенка.

"Выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами назначается работающим женщинам и рассчитывается исходя из среднего дохода за последние 12 месяцев. В Астане средний размер такой выплаты составляет 1 123 724 тенге", – сказал он.

Кроме того, государством предусмотрено единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер составляет:

  • на первого, второго и третьего ребенка – 38 МРП (164 350 тенге);
  • на четвертого и последующих детей – 63 МРП (272 475 тенге).

Также предоставляется пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.

"Для неработающих женщин размеры пособий дифференцированы в зависимости от количества детей в семье: на первого ребенка – 24 912 тенге, на второго – 29 454 тенге, на третьего – 33 952 тенге, на четвертого и последующих – 38 493 тенге. Для работающих женщин предусмотрена социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет. Она составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. В Астане средний размер данной выплаты составляет 94 045 тенге", – резюмировал спикер.

2 марта 2026 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана предоставили информацию о пособиях и социальных выплатах, которые граждане получают по инвалидности и потере кормильца.

