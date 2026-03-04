Когда детям назначают дополнительные выплаты после смерти родителей

Фото: pexels

Руководитель Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Астане Аскар Аймагамбетов на брифинге в РСК 4 марта 2026 года рассказал о помощи детям в случае потери кормильца, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Аймагамбетов сообщил, что в Казахстане в случае смерти кормильца назначается государственное социальное пособие по случаю потери кормильца. "С 1 января 2026 года его размер был увеличен на 10% в связи с ростом прожиточного минимума и составляет 50 851 тенге. Размер пособия зависит от количества иждивенцев в семье: один иждивенец – 46 783 тенге, двое – 86 447 тенге, трое – 114 415 тенге, четверо – 132 213 тенге, пятеро – 139 841 тенге, шесть и более – 152 553 тенге. Для детей, потерявших обоих родителей, пособие составляет 78 311 тенге на каждого ребенка", – подчеркнул он. Если умерший кормилец являлся участником системы обязательного социального страхования, дополнительно назначается социальная выплата из Государственного фонда социального страхования. По состоянию на 1 марта 2026 года в Астане такие выплаты получают 4285 семей, средний размер выплаты составляет 67 150 тенге. Ранее Аскар Аймагамбетов озвучил актуальные размеры выплат при беременности и рождении ребенка.

