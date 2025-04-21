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Финансы

Пособие по потере кормильца: в каких случаях казахстанцам положены выплаты

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 13:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 21 апреля 2025 года, рассказали, какие выплаты получают семьи в случае потери кормильца, сообщает Zakon.kz.

Как отметила главный эксперт Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты МТСЗН РК Фарида Бейсенбаева, в связи со смертью родных и близких казахстанцы имеют право на социальную защиту в виде:

  • государственного социального пособия по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего, состоявшим на его иждивении;
  • социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), если умерший являлся участником системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
"Право на пособие по случаю потери кормильца возникает с даты смерти, указанной в свидетельстве или уведомлении о смерти, либо с даты решения суда, вступившего в законную силу, о признании кормильца безвестно отсутствующим либо умершим".Фарида Бейсенбаева

Она уточнила, что при назначении пособия нетрудоспособными членами семьи являются:

  • дети, не достигшие 18 лет и старше этого возраста, если они были признаны лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;
  • совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме обучения в учебных заведениях до времени окончания учебного заведения, но не более чем по достижении 23 лет;
  • братья, сестра, внуки, если у них отсутствуют трудоспособные родители;
  • падчерицы и пасынки, если они не получают алиментов от родителей;
  • отец, мать, супруг, супруга при достижении общеустановленного пенсионного возраста, один из родственников, независимо от возраста и трудоспособности, если он не работает и ухаживает за детьми умершего кормильца, не достигших восьми лет;
  • дедушки и бабушки при достижении общеустановленного пенсионного возраста, если у них нет других родственников, обязанных их содержать, и нет других источников средств к существованию.
"Пособие по случаю потери кормильца, назначенное детям, потерявшим обоих родителей, назначается их законному представителю".Фарида Бейсенбаева

Также главный эксперт Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты отметила, что пособие по случаю потери кормильца назначается одной единой суммой на всех иждивенцев, но по требованию члена семьи, имеющего право на пособие, его доля выделяется и выплачивается ему отдельно.

"Для назначения социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования применяются те же требования, но главным условием является участие умершего кормильца в системе обязательного социального медицинского страхования".Фарида Бейсенбаева

По данным Минтруда и соцзащиты населения, с начала 2025 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 107,8 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 14,8 млрд тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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