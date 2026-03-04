Закрепить личную ответственность директоров за школьное питание предлагает депутат

Депутат Ерболат Саурыков на пленарном заседании Мажилиса 4 марта 2026 года подверг критике действующий порядок организации школьного питания, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерболат Саурыков отметил, что школьное питание в Казахстане формально обеспечивается на основе государственных закупок и стандартов, утвержденных уполномоченными органами.

"С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по снижению содержания соли и сахара в меню учащихся, увеличению доли овощей и фруктов на 2025-2026 годы были утверждены новые стандарты и обновлены типовые меню школьного питания. Но на практике возникают многочисленные проблемы в реализации школьного питания, его контроле качества, а также доступности и эффективности механизма организации питания", – сказал он.

Эта ситуация, по словам парламентария, существенно влияет на здоровье детей, эффективность использования бюджетных средств и соблюдение прав учащихся. Так, депутат указал на ряд проблемных вопросов. В их числе отсутствие систематического контроля качества продуктов питания на уровне образовательных организаций и региональных управлений образования, включая недостаточный мониторинг размеров порций, калорийности и санитарных норм.

Подчеркнул он и высокую стоимость питания, и отсутствие рационального механизма ценообразования.

"Имеются факты ограничения доступа детей к столовым в случае неуплаты, а также дискриминация при оплате", – заявил мажилисмен.

В этой связи он предлагает закрепить в Законе "Об образовании" личную ответственность директора школы за обеспечение качества, безопасности и доступности питания учащихся, независимо от типа участвующего поставщика, а также создать в каждой школе внутренний механизм контроля питания с участием учителей, медицинских работников и представителей родительского сообщества с обязательной регистрацией результатов проверок и публикацией на сайте школы.

"Рекомендуем запретить практику ограничения доступа детей в столовые за неуплату. Порядок осуществления платежей должен регулироваться отдельными нормами, не ограничивая права ребенка. Также предлагаем провести анализ санитарных норм, качества продуктов питания и поставщиков с участием межведомственной экспертной группы", – резюмировал Саурыков.

С 1 сентября 2025 года питание в школах Казахстана организовано по единому национальному стандарту. Его разработали Министерство здравоохранения, Минпросвещения совместно с Казахской академией питания при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

