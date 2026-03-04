#Референдум-2026
Общество

Закрепить личную ответственность директоров за школьное питание предлагает депутат

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 17:57 Фото: Zakon.kz
Депутат Ерболат Саурыков на пленарном заседании Мажилиса 4 марта 2026 года подверг критике действующий порядок организации школьного питания, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерболат Саурыков отметил, что школьное питание в Казахстане формально обеспечивается на основе государственных закупок и стандартов, утвержденных уполномоченными органами.

"С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по снижению содержания соли и сахара в меню учащихся, увеличению доли овощей и фруктов на 2025-2026 годы были утверждены новые стандарты и обновлены типовые меню школьного питания. Но на практике возникают многочисленные проблемы в реализации школьного питания, его контроле качества, а также доступности и эффективности механизма организации питания", – сказал он.

Эта ситуация, по словам парламентария, существенно влияет на здоровье детей, эффективность использования бюджетных средств и соблюдение прав учащихся. Так, депутат указал на ряд проблемных вопросов. В их числе отсутствие систематического контроля качества продуктов питания на уровне образовательных организаций и региональных управлений образования, включая недостаточный мониторинг размеров порций, калорийности и санитарных норм.

Подчеркнул он и высокую стоимость питания, и отсутствие рационального механизма ценообразования.

"Имеются факты ограничения доступа детей к столовым в случае неуплаты, а также дискриминация при оплате", – заявил мажилисмен.

В этой связи он предлагает закрепить в Законе "Об образовании" личную ответственность директора школы за обеспечение качества, безопасности и доступности питания учащихся, независимо от типа участвующего поставщика, а также создать в каждой школе внутренний механизм контроля питания с участием учителей, медицинских работников и представителей родительского сообщества с обязательной регистрацией результатов проверок и публикацией на сайте школы.

"Рекомендуем запретить практику ограничения доступа детей в столовые за неуплату. Порядок осуществления платежей должен регулироваться отдельными нормами, не ограничивая права ребенка. Также предлагаем провести анализ санитарных норм, качества продуктов питания и поставщиков с участием межведомственной экспертной группы", – резюмировал Саурыков.

С 1 сентября 2025 года питание в школах Казахстана организовано по единому национальному стандарту. Его разработали Министерство здравоохранения, Минпросвещения совместно с Казахской академией питания при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
