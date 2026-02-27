#Референдум-2026
События

У казахстанца из-за диагноза отобрали водительские права, которыми он владел 7 лет

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 11:10 Фото: pexels
В Караганде суд рассмотрел гражданское дело по иску Департамента полиции (ДП) Карагандинской области к жителю города о прекращении права на управление транспортным средством, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Карагандинского областного суда 27 февраля 2026 года рассказали, что, по информации ДП, с 1 сентября 2021 года ответчик состоит на диспансерном учете психиатра в Областном центре психического здоровья с диагнозом "расстройство личности органической этиологии".

А с августа 2019 года он владеет водительским удостоверением с разрешающими категориями "В, С1" сроком действия до 6 августа 2029 года.

"В соответствии с пунктом 1 приказа министра здравоохранения и социального развития Казахстана от 9 ноября 2015 года № 853 "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, при которых лицам запрещается управлять транспортными средствами", указанный диагноз входит в перечень заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами. Оценивая представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что состояние здоровья ответчика препятствует безопасному управлению транспортным средством и создает угрозу безопасности дорожного движения, а также правам и законным интересам неопределенного круга лиц", – сообщили в суде.

Решением суда иск полиции удовлетворен и право мужчины на управление транспортными средствами прекращено.

Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение без изменения.

Аналогичный случай был в ЗКО, где мужчину лишили прав из-за диагноза "Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя, синдром зависимости".

