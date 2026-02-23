Казахстанец сел за руль пьяным и лишился прав до 77 лет

В Астане 70-летний мужчина лишился прав на 7 лет. Причина – он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 23 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Факт правонарушения был выявлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Пьяный водитель – преступник!".

"Сотрудниками полиции в дневное время установлено, что 70-летний мужчина, не имея права управления транспортным средством, управлял автомобилем ИЖ-2126 по ул. Сакена Сейфуллина в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту сотрудником ДП Астаны в отношении водителя составлен административный протокол. Решением суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет, автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку", – рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Стражи порядка призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать требования законодательства, не управлять транспортными средствами в состоянии опьянения и ответственно относиться к собственной жизни и безопасности окружающих.

