Общество

Казахстанец сел за руль пьяным и лишился прав до 77 лет

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 18:04 Фото: pexels
В Астане 70-летний мужчина лишился прав на 7 лет. Причина – он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 23 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Факт правонарушения был выявлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Пьяный водитель – преступник!".

"Сотрудниками полиции в дневное время установлено, что 70-летний мужчина, не имея права управления транспортным средством, управлял автомобилем ИЖ-2126 по ул. Сакена Сейфуллина в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту сотрудником ДП Астаны в отношении водителя составлен административный протокол. Решением суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет, автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку", – рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Стражи порядка призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать требования законодательства, не управлять транспортными средствами в состоянии опьянения и ответственно относиться к собственной жизни и безопасности окружающих.

Казахстанка хотела "купить" водительские права и попала в ловушку мошенницы

Ранее сообщалось, что выпившего много кумыса главу палаты ЧСИ арестовали и лишили прав.

