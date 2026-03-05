Арман Кырыкбаев назвал президента главным автором новой Конституции

Помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арман Кырыкбаев заявил, что Касым-Жомарт Токаев может считаться главным автором проекта новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие принципы, которые нашли отражение в тексте новой Конституции, ранее неоднократно озвучивались президентом.

"Принцип "Закон и порядок" – это фундаментальный принцип существования любого государства. Президент говорит об этом уже давно. Более того, эта идея была озвучена нашим главой государства задолго до того, как стала своего рода мейнстримом в некоторых западных странах", – отметил он.

Кырыкбаев также подчеркнул, что в проекте Конституции отражены и другие инициативы президента, в том числе экологическая повестка "Таза Қазақстан" и концепция "Справедливого Казахстана".

"Это и бережное отношение к окружающей среде, и идея созидательного и ответственного патриотизма. В преамбуле также подчеркивается преемственность тысячелетней истории Великой степи. Все эти положения и идеи, предложенные президентом, нашли отражение в тексте новой Конституции", – сказал помощник президента.

По его словам, эти инициативы сегодня реализуются государственными органами и активно поддерживаются обществом, в том числе молодежью.

"Мы видим, что общество подхватило эти идеи. Молодежь, в том числе в Алматы, активно участвует в их реализации", – добавил он.

Кырыкбаев также обратил внимание на стиль и структуру нового текста Конституции. По его словам, документ значительно отличается от прежней редакции по форме изложения.

"Если внимательно прочитать текст новой Конституции, можно заметить, что с точки зрения языка и стилистики он существенно отличается от прежнего. Текст написан более ясно и доступно. Все знают, что президент очень щепетилен в вопросах текста и является признанным мастером пера. Поэтому можно с уверенностью сказать, что президент является главным автором предложенного проекта Конституции", – заключил Кырыкбаев.