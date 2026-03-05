#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.83
581.5
6.42
Общество

Арман Кырыкбаев назвал президента главным автором новой Конституции

Арман Кырыкбаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 08:56 Фото: акимат Алматы
Помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арман Кырыкбаев заявил, что Касым-Жомарт Токаев может считаться главным автором проекта новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие принципы, которые нашли отражение в тексте новой Конституции, ранее неоднократно озвучивались президентом.

"Принцип "Закон и порядок" – это фундаментальный принцип существования любого государства. Президент говорит об этом уже давно. Более того, эта идея была озвучена нашим главой государства задолго до того, как стала своего рода мейнстримом в некоторых западных странах", – отметил он.

Кырыкбаев также подчеркнул, что в проекте Конституции отражены и другие инициативы президента, в том числе экологическая повестка "Таза Қазақстан" и концепция "Справедливого Казахстана".

"Это и бережное отношение к окружающей среде, и идея созидательного и ответственного патриотизма. В преамбуле также подчеркивается преемственность тысячелетней истории Великой степи. Все эти положения и идеи, предложенные президентом, нашли отражение в тексте новой Конституции", – сказал помощник президента.

По его словам, эти инициативы сегодня реализуются государственными органами и активно поддерживаются обществом, в том числе молодежью.

"Мы видим, что общество подхватило эти идеи. Молодежь, в том числе в Алматы, активно участвует в их реализации", – добавил он.

Кырыкбаев также обратил внимание на стиль и структуру нового текста Конституции. По его словам, документ значительно отличается от прежней редакции по форме изложения.

"Если внимательно прочитать текст новой Конституции, можно заметить, что с точки зрения языка и стилистики он существенно отличается от прежнего. Текст написан более ясно и доступно. Все знают, что президент очень щепетилен в вопросах текста и является признанным мастером пера. Поэтому можно с уверенностью сказать, что президент является главным автором предложенного проекта Конституции", – заключил Кырыкбаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Токаев назначил Армана Кырыкбаева своим помощником
17:44, 24 февраля 2025
Токаев назначил Армана Кырыкбаева своим помощником
Арман Кырыкбаев возглавил отдел по коммуникациям Администрации президента
12:01, 09 марта 2024
Арман Кырыкбаев возглавил отдел по коммуникациям Администрации президента
Новая Конституция станет фундаментом Справедливого Казахстана – Арман Кырыкбаев встретился с молодежью Алматы
16:34, 28 февраля 2026
Новая Конституция станет фундаментом Справедливого Казахстана – Арман Кырыкбаев встретился с молодежью Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина изящно "отшила" спонсора на турнире в Индиан-Уэллсе
10:21, Сегодня
Елена Рыбакина изящно "отшила" спонсора на турнире в Индиан-Уэллсе
КХЛ составила пары плей-офф Кубка Гагарина без "Барыса"
10:03, Сегодня
КХЛ составила пары плей-офф Кубка Гагарина без "Барыса"
Конор Макгрегор "сбежал" от "кошмара" в весе Рахмонова
09:53, Сегодня
Конор Макгрегор "сбежал" от "кошмара" в весе Рахмонова
В Беларуси сравнили трансферную политику с казахстанскими клубами
09:33, Сегодня
В Беларуси сравнили трансферную политику с казахстанскими клубами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: