Интернет-мошенники активизировались – Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре РК заявили, что в Казахстане наблюдается наращивание темпа мошенниками, сообщает Zakon.kz.

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает об активизации интернет-мошенников по вовлечению граждан в финансовые аферы с использованием ложных инвестиционных платформ, deepfake технологий, а также фиктивных услуг по возврату ранее утраченных инвестиций.

"Если раньше злоумышленники использовали фишинговые сайты "Казатомпром", то на сегодняшний день киберпреступники создают фиктивные инвестиционные платформы банков второго уровня, крупных строительных фирм и с помощью deepfake технологий, используя изображение, видео или голос известных лиц, продвигают мошеннические платформы, чтобы завладеть деньгами граждан. Также в социальных сетях активно рекламируются услуги по возврату денежных средств пострадавшим от недобросовестных брокеров. На самом деле это повторная мошенническая схема, ориентированная на граждан, потерявших деньги в результате инвестиций", – говорится в сообщении.

Для сохранения денежных средств рекомендуется:

не переходить по сомнительным ссылкам;

не передавать персональные и банковские данные третьим лицам;

проверять информацию об инвестиционных предложениях, распространяемых через социальные сети, мессенджеры и рекламные объявления, особенно при обещании высокой и гарантированной доходности;

при установлении фактов мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и информировать банк.

"Мошенники играют на доверии. Не дайте себя обмануть", – заключили в надзорном органе.

