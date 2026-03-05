Подростка-скинхеда осудили в Казахстане

В городе Семее подростка осудили за разжигание межнациональной розни, сообщает Zakon.kz.

По информации суда области Абай, в феврале 2025 года несовершеннолетний последователь расистского движения "скинхеды" создал в Telegram чат под названием "Skinheads industries-Semey".

"Став администратором группы, он публиковал текстовые и аудиосообщения, в которых содержались высказывания, направленные на унижение людей по национальному признаку, в частности студентов из Индии, а также их культуры. Кроме того, подросток призывал участников чата поддерживать его взгляды и вовлекать в сообщество других лиц, в том числе несовершеннолетних, чтобы распространять экстремистские идеи на территории города Семея", – рассказали в суде 5 марта.

Подросток в суде полностью признал свою вину и раскаялся.

"С учетом требований ст. 55 ч. 2 п. 2 УК, предусматривающей более мягкие пределы наказания для несовершеннолетних, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца. Суд принял во внимание требования ст. 81 ч. 6 УК, согласно которым ограничение свободы назначается несовершеннолетним на срок до 2 лет", – сообщили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

В суде напомнили, что распространение экстремистских идей, унижение людей по национальному признаку и призывы к вражде являются уголовно наказуемыми деяниями, в том числе если они совершаются в интернете.

А в Петропавловске подросток в Telegram разместил сообщение о том, что якобы планируется нападение на областную специализированную школу-интернат, и требовал перевести деньги для предотвращения угрозы.