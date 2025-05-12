Казахстанец получил реальный срок за виртуальные преступления
Детали судебного разбирательства озвучили в пресс-службе городского суда.
Так, было установлено, что казахстанец с июня по сентябрь 2024 года находился в Шымкенте. Он создал канал на Youtube и загружал туда видеозаписи, относящиеся к идеям международной экстремистской организации "Ат-...". Также в TikTok публиковал видеозаписи, направленные на оскорбление национальных и религиозных чувств граждан, призывающие к ненависти к ним.
Вину подсудимого удалось доказать собранными по уголовному делу документами.
Подсудимый вину признал и просил назначить не строгое наказание.
При назначении наказания смягчающим ответственность и наказание обстоятельством признано чистосердечное раскаяние, отягчающих обстоятельств не установлено.
"Он признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст.174 ч.1, ст. 256 ч. 2 УК, и ему окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы".Пресс-служба суда Шымкента
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее мы рассказывали, что суд признал гражданку Казахстана виновной в ввозе и сбыте наркотиков из США. Ей назначено 16 лет лишения свободы.