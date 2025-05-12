#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Общество

Казахстанец получил реальный срок за виртуальные преступления

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 13:35 Фото: pexels
В Шымкенте мужчину осудили к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, опубликованных в YouTube и TikTok, сообщает Zakon.kz.

Детали судебного разбирательства озвучили в пресс-службе городского суда.

Так, было установлено, что казахстанец с июня по сентябрь 2024 года находился в Шымкенте. Он создал канал на Youtube и загружал туда видеозаписи, относящиеся к идеям международной экстремистской организации "Ат-...". Также в TikTok публиковал видеозаписи, направленные на оскорбление национальных и религиозных чувств граждан, призывающие к ненависти к ним.

Вину подсудимого удалось доказать собранными по уголовному делу документами.

Подсудимый вину признал и просил назначить не строгое наказание.

При назначении наказания смягчающим ответственность и наказание обстоятельством признано чистосердечное раскаяние, отягчающих обстоятельств не установлено.

"Он признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст.174 ч.1, ст.  256 ч. 2 УК, и ему окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы".Пресс-служба суда Шымкента

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что суд признал гражданку Казахстана виновной в ввозе и сбыте наркотиков из США. Ей назначено 16 лет лишения свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Взятка и наркотики: задержание своих сотрудников прокомментировали в Генпрокуратуре
Общество
14:38, Сегодня
Взятка и наркотики: задержание своих сотрудников прокомментировали в Генпрокуратуре
Депутат: Казахстан стоит перед угрозой острого водного кризиса
Общество
14:27, Сегодня
Депутат: Казахстан стоит перед угрозой острого водного кризиса
До 5 литров на человека: планируют ли вводить в Казахстане ограничения на воду
Общество
14:27, Сегодня
До 5 литров на человека: планируют ли вводить в Казахстане ограничения на воду
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: