Происшествия

Смертельное ДТП с участием жены и сына Шавката Рахмонова: назначена дата слушания

Фото: Instagram/zhambyl_police
В социальных сетях появилась информация о передаче в суд дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием жены и сына казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова. Ее корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе Жамбылского областного суда.

Из предоставленного редакции комментария следует, что предварительное слушание по делу в отношении Гулайым Рахмоновой назначено на предстоящий понедельник.

"Да, дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области. Предварительное слушание назначено на 16 февраля в 15:00", – сообщили в пресс-службе Жамбылского областного суда.

В суде добавили, что процесс – открытый, будет проходить в офлайн-режиме.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:54
Жена и сын Шавката Рахмонова попали в ДТП: появилось видео с места аварии

Смертельное ДТП с участием жены и сына Шавката Рахмонова произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным полиции Жамбылской области, водитель Toyota Land Cruiser 200 не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу. По факту ДТП начато досудебное расследование.

По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Гулайым Рахмонова, которая с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. Отмечалось, что с места аварии были госпитализированы Рахмоновы. 28 июля стало известно, что пострадавшие выписались из Шуской городской больницы и выехали в Алматы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:54
Сестра Шавката Рахмонова впервые высказалась о ДТП, в которое попали жена и сын брата

6 августа в полиции Жамбылской области сообщили, что Гулайым Рахмонова по делу о ДТП проходит в статусе свидетеля, имеющего право на защиту.

13 ноября вице-министр внутренних дел Санжар Адилов уточнил, что уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РК. А 17 декабря он сообщил, что расследование дела находится на стадии завершения.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
