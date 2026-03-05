Жестокое убийство семьи в Акмолинской области: подозреваемый был ранее судим

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что подозреваемый по делу об убийстве в селе Жибек Жолы ранее был судим. По его словам, сейчас он арестован на два месяца, а следственные действия продолжаются, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, появилась ли подтвержденная информация о том, что молодой человек расчленил членов своей семьи. Они также спросили, сколько человек погибло и действительно ли подозреваемый состоит на учете в психиатрическом диспансере.



"По данному факту возбуждено уголовное дело. Особо тяжкая категория – это убийство. В настоящее время подозреваемое лицо у нас задержано... …Более того, дополнительные следственные мероприятия проводятся, в том числе и на месте происшествия. Работает следственная группа. По результатам и по завершении основных следственных действий, которые сейчас еще продолжаются, мы отдельную информацию через Департамент полиции Акмолинской области обязательно выдадим", – озвучил он.

Он подчеркнул, что в настоящее время следственные действия продолжаются.

"Могу сказать о том, что подозреваемое лицо ранее судимо, сейчас взято под стражу и санкцией суда арестовано на два месяца. Несколько потерпевших по этому уголовному делу, и мы продолжаем работу по закреплению доказательств. Работа большая", – дополнил Адилов.

На вопрос журналистов о том, по какой статье ранее был судим подозреваемый, он ответил, что не может предоставить дополнительные сведения, поскольку это данные предварительного следствия и, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, они не подлежат разглашению.

Ранее в мессенджерах появилась рассылка о жестоком убийстве семьи близ Астаны, в которой утверждалось, что мужчина убил мать, отца и младшую сестру. Из нее также следует, что якобы их тела были расчленены и разбросаны на участке возле дома.