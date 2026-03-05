#Референдум-2026
Происшествия

Убийство семьи в Атырауской области: когда подозреваемые будут доставлены в Казахстан

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 12:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Сената 5 марта 2026 года сообщил, что подозреваемых по делу об убийстве семьи в Атырауской области доставят в Казахстан в течение текущего месяца из Индонезии, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время решен вопрос по экстрадиции в Казахстан двух подозреваемых по уголовному делу.

"Они будут доставлены в Казахстан в ближайшее время, мы привезем их в этом месяце. С коллегами из других стран мы уже отработали маршруты прибытия и продолжим работу в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом", – озвучил Адилов.

Журналисты поинтересовались, есть ли по делу другие подозреваемые.

"В настоящее время по делу проходят два подозреваемых. Создана специальная следственная группа, которая ведет работу в Атырауской области", – ответил он.

Семья из четырех человек, проживавшая в Кызылкугинском районе Атырауской области, пропала в октябре 2025 года. Стоит отметить, что оба их взрослых ребенка являются инвалидами III группы.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию лишь спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года.

6 января 2026 года тела супругов были обнаружены в собственном сарае в селе Жангелдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявлен 29-летний житель Махамбетского района. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи.

24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в убийстве семьи в Атырауской области. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
