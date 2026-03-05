#Референдум-2026
Общество

Какие продукты стали больше производить в Казахстане

Фрукты, овощи, овощной, супермаркет, продукты питания, минимаркет, продуктовый, социально значимые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 11:51 Фото: freepik
Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков 5 марта 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о росте объемов производства некоторых продуктов питания, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что на фоне роста производства сельскохозяйственного сырья развивается и перерабатывающая промышленность.

"По итогам 2025 года объем производства продуктов питания составил 3,9 трлн тенге, что на 8,1% выше уровня 2024 года, когда данный показатель составлял 3,3 трлн тенге. Рост производства наблюдается по большинству видов продукции", – сказал Тасжуреков.

В частности, значительно увеличился выпуск мясных консервов – на 43%, крупяных изделий – на 28,7%, переработанных и консервированных плодов и овощей – на 27%, сливочного масла – на 24,8%, растительного масла – на 17,4 %, макаронных изделий – на 12,5%.

Производство муки увеличилось до 3,6 млн тонн, сыров и творога – на 13%, кисломолочной продукции – более чем на 8%.

Ранее мы анонсировали, что ряд новых товаров казахстанского производства появится на рынке.

Азамат Сыздыкбаев
Ошибка в тексте: