В Минсельхозе прокомментировали степень обеспеченности казахстанцев мясом

Фото: unsplash

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков 5 марта 2026 года на брифинге в СЦК объяснил, почему в стране мясо не становится дешевле и казахстанцы не чувствуют эффект от программ по развитию животноводства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, казахстанцы полностью обеспечены мясом. "Это неправильный вывод, что мы не обеспечены мясом. К примеру, по говядине, грудина и лопаточная часть, которые находятся в СЗПТ. Сейчас в рамках расширения СЗПТ уже входят мякоть и фарш. По всем видам красного мяса мы полностью обеспечены. У нас, если говорить в цифрах конкретно, производство составляет 430 тысяч тонн при потребности порядка 400 тысяч тонн. То есть у нас, кроме обеспеченности, еще есть экспортный потенциал порядка 30 тысяч тонн", – сказал Тасжуреков. По его словам, в данном направлении сейчас готовится к реализации целый комплексный план. "Мы его приняли, и в ближайшие три года это нам обеспечит достаточно серьезный импульс к развитию животноводства – это наращивание животноводства и конечной продукции. Здесь, если говорить, что покупатели не чувствуют этого эффекта, как вы понимаете, большой экспорт в близлежащие страны идет, в частности в Узбекистан. Почему? Потому что наша мясная продукция пользуется большим спросом – это наше конкурентное преимущество, и цены там достаточно выше, чем у нас на внутреннем рынке. Поэтому наши животноводы больше стремятся экспортировать на внешние рынки. При этом мы ставим для себя задачу первостепенного обеспечения внутреннего рынка", – добавил вице-министр. В феврале в МСХ объяснили запрет на ввоз скота и мяса из России.

