В Казахстане начнут выращивать больше бананов

Директор Департамента земледелия МСХ Назгуль Хатепова 5 марта 2026 года на брифинге в СЦК поделилась планами по увеличению объемов выращивания экзотических фруктов, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что в последние несколько лет в Казахстане начали производиться экзотические виды плодоовощной продукции, в частности, это бананы и лимоны.

"В настоящее время в Туркестанской области выращиваются эти виды плодовых культур. Есть специальный тепличный комплекс, который производит до 1 тыс. тонн бананов в год. Конечно, этого объема недостаточно, чтобы покрыть потребность республики", – сказала Хатепова.

При этом, по ее словам, создаются все необходимые условия для увеличения этой продукции путем льготного кредитования сельхозпроизводителей.

"Мы понимаем, что ввиду природно-климатических условий покрыть всю потребность внутреннего рынка сложно, но принять меры хотя бы по частичному импортозамещению возможно. Проекты есть, мы планируем наращивать объемы производства", – добавила спикер.

Ранее вице-министр сообщил о росте объемов производства ряда продуктов.