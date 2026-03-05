#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Общество

В Казахстане начнут выращивать больше бананов

Фрукты, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 12:33 Фото: Zakon.kz
Директор Департамента земледелия МСХ Назгуль Хатепова 5 марта 2026 года на брифинге в СЦК поделилась планами по увеличению объемов выращивания экзотических фруктов, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что в последние несколько лет в Казахстане начали производиться экзотические виды плодоовощной продукции, в частности, это бананы и лимоны.

"В настоящее время в Туркестанской области выращиваются эти виды плодовых культур. Есть специальный тепличный комплекс, который производит до 1 тыс. тонн бананов в год. Конечно, этого объема недостаточно, чтобы покрыть потребность республики", – сказала Хатепова.

При этом, по ее словам, создаются все необходимые условия для увеличения этой продукции путем льготного кредитования сельхозпроизводителей.

"Мы понимаем, что ввиду природно-климатических условий покрыть всю потребность внутреннего рынка сложно, но принять меры хотя бы по частичному импортозамещению возможно. Проекты есть, мы планируем наращивать объемы производства", – добавила спикер.

Ранее вице-министр сообщил о росте объемов производства ряда продуктов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Сенат ратифицировал соглашение о реадмиссии с Австрией
13:20, Сегодня
Сенат ратифицировал соглашение о реадмиссии с Австрией
Глютамин и крахмал начнут производить в Казахстане
12:19, Сегодня
Глютамин и крахмал начнут производить в Казахстане
"Без зерна не останемся": МСХ о производстве пшеницы в Казахстане
16:13, 09 марта 2023
"Без зерна не останемся": МСХ о производстве пшеницы в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Устроивший массовую драку с Царукяном борец поблагодарил Армана за поражение
13:23, Сегодня
Устроивший массовую драку с Царукяном борец поблагодарил Армана за поражение
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
13:05, Сегодня
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
12:49, Сегодня
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
12:39, Сегодня
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: