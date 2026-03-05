#Референдум-2026
Общество

Ведро воды довело до вражды и суда двух казахстанцев

Житель Уральска обратился в суд, чтобы обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил благоустройства, и добился его отмены в суде, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время рассмотрения дела в специализированном суде по административным правонарушениям Уральска мужчина пояснил, что вылил воду на сугроб рядом с домом. По его словам, вода не содержала мусора или других загрязняющих веществ. Он также отметил, что земельный участок был предоставлен ему акиматом. На момент происшествия ограждение участка не было установлено из-за зимнего периода, а план участка находился в стадии оформления. Позже документ был представлен суду.

Несмотря на это, полиция составила протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов". Поводом стала жалоба соседа, который пояснил, что мужчина вылил ведро грязной воды возле забора его дома.

Опрошенный в суде сотрудник полиции сообщил, что жалоба на мужчину поступила от соседа вместе с видеозаписью. На записи видно, что вода темного цвета частично попала на участок, не относящийся к территории его домовладения. Также было отмечено, что между соседями ранее возникали конфликты и судебные разбирательства.

"Изучив материалы дела и просмотрев видеозапись, суд пришел к выводу, что оснований для привлечения мужчины к административной ответственности недостаточно. Суд обратил внимание, что правила благоустройства не распространяются на территорию существующего индивидуального жилого дома и дачные участки граждан. Кроме того, последствия от вылитой воды в сугроб установлены не были", – сообщили в суде ЗКО.

В итоге суд постановил отменить постановление о привлечении к ответственности и прекратить дело за отсутствием состава административного правонарушения.

Карина Адильбекова
