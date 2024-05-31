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Показательный суд состоялся в Актобе

Состоялся в городе Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:07 Фото: акимат города Актобе
Жителя Актобе показательно судили и установили за ним административный надзор после нарушения порядка пробационного контроля.

В 2019 году 40-летний актюбинец совершил правонарушение. Его привлекли к суду за причинение среднего вреда здоровью жителю города Актобе.

За совершенное уголовное правонарушение по ст. 106 ч. 1 УК РК ("Умышленное причинение среднего вреда здоровью") суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,6 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. В 2022 году после освобождения из мест лишения свободы осужденный был поставлен на учет в органы внутренних дел, и при постановке на учет ему были разъяснены права и обязанности. Но за время профилактического учета он нарушал общественный порядок, совершая административные правонарушения.

Сотрудниками направлено представление об установлении административного надзора. По данному факту состоялся показательный судебный процесс. Постановлением суда ходатайство органов внутренних дел поддержано и в отношении подучетного установлен административный надзор сроком на 6 месяцев.

В целях профилактики и формирования у подучетных лиц правопослушного поведения по согласованию с судом организован показательный процесс, где приняли участие условно досрочно освобожденные от отбывания наказания, лица формально подпадающие под административный надзор.

"Профилактические мероприятия с подучетным элементом проводятся нами на постоянной основе". Первый заместитель начальника УП города Актобе майор полиции М.Т. Әкентай
Состоялся в городе Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:07

Фото: акимат города Актобе

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