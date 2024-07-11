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Жители двух областных центров бьют тревогу из-за воды на городских дорогах

Разбитая дорога, плохая дорога, плохой асфальт, разбитый асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 06:06 Фото: Zakon.kz
Жители городов Караганда и Уральск призывают руководство своих городов обратить внимание на воду, которая разливается по дорогам, сообщает Zakon.kz.

Свои беспокойства, подкрепленные фото и видео, они публикуют в местных Telegram-каналах. По словам жителя Караганды, с марта этого года идет затопление промышленной территории по ул. Моторная, 19. Вода затопила также другие промзоны, железнодорожные пути и проезжую часть. В результате критической ситуации машины почти до половины колеса уходят под воду. Мужчина предполагает, что, возможно, произошел прорыв шахтного дренажа.

"Обращались в акимат, но никаких движений нет. Меры не принимаются. Присылают отписки", – сетует карагандинец.

Из-за сложившейся ситуации компания, в которой он работает, терпит огромные убытки.

"Мы не можем разгрузить прибывшие к нам вагоны и вынуждены отправлять на чужие тупики, потому что, помимо нашей базы, затоплены еще три близлежащие", – пишет автор обращения.

Жительница Уральска также пишет, что на трассе по ул. Алмалы из-под земли выходит вода. Ее неоднократные обращения к городским властям тоже не принесли результата, поэтому она самостоятельно предположила о прорыве подземной трубы.

Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 06:06

Фото: Telegram/ Орал оnline

"Сами же говорим о необходимости экономии воды и бережного к ней отношения, но результатов ноль", – завершила свое обращение неравнодушная жительница Уральска.

А 8 июля жители одного из дворов города Семея попросили акимат демонтировать старый газгольдер при благоустройстве их двора, а жительница города Атырау выразила обеспокоенность состоянием своего и других ветхих домов в городе.

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