#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Происшествия

Генпрокуратура выступила с заявлением после гибели солдата на стрельбах в Мангистау

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 15:46 Фото: Министерство обороны РК
Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана сегодня распространила заявление касательно гибели солдата на стрельбах в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что по факту смерти 17 февраля 2026 года военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Актауского гарнизонавоенно-следственными органами начато досудебное расследование.

"На место происшествия выехали заместитель министра обороны, главный военный прокурор, начальник Военно-следственного департамента МВД. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы. По делу определен процессуальный прокурор".Пресс-служба ГП РК

Ход расследования дела Генеральной прокуратурой взят на контроль.

"В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению".Пресс-служба ГП РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане зарегистрирована еще одна смерть солдата-срочника. По данным Сухопутных войск Вооруженных сил РК, трагедия произошла 17 февраля в ходе проведения плановых полевых стрельб на полигоне "Бейнеу" Мангистауской области.

Военнослужащий срочной службы регионального командования "Запад" Сухопутных войск при обращении с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. По данному факту военно-следственными органами Западного региона возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. По поручению министра обороны на место происшествия направлена комиссия во главе с его заместителем, генерал-майором Шайх-Хасаном Жазыкбаевым.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 15:46
Скандал в воинской части в Отаре: переломы челюсти и носа получил солдат, случай скрыли

23 января 2026 года в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона во время несения караульной службы умер военнослужащий срочной службы. 27 января в Генпрокуратуре заявили, что в Жамбылской области погиб еще один военнослужащий срочной службы. 28 января Минобороны объявило об экстренных мерах после гибели солдат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Гибель солдата в Мангистау: в Минобороны выступили с заявлением
17:14, 08 сентября 2024
Гибель солдата в Мангистау: в Минобороны выступили с заявлением
Солдат погиб на стрельбах в Мангистау
15:29, Сегодня
Солдат погиб на стрельбах в Мангистау
Гибель солдата в Мангистау: в суде допросили мать погибшего
12:11, 15 января 2025
Гибель солдата в Мангистау: в суде допросили мать погибшего
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Две битвы Казахстан - Узбекистан в боксе состоятся на старте турнира в России
15:52, Сегодня
Две битвы Казахстан - Узбекистан в боксе состоятся на старте турнира в России
Важное событие произошло в казахстанском футболе
15:31, Сегодня
Важное событие произошло в казахстанском футболе
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Сегодня
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Сегодня
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: