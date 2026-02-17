Генпрокуратура выступила с заявлением после гибели солдата на стрельбах в Мангистау

Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана сегодня распространила заявление касательно гибели солдата на стрельбах в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что по факту смерти 17 февраля 2026 года военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Актауского гарнизонавоенно-следственными органами начато досудебное расследование.

"На место происшествия выехали заместитель министра обороны, главный военный прокурор, начальник Военно-следственного департамента МВД. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы. По делу определен процессуальный прокурор". Пресс-служба ГП РК

Ход расследования дела Генеральной прокуратурой взят на контроль.

"В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению". Пресс-служба ГП РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане зарегистрирована еще одна смерть солдата-срочника. По данным Сухопутных войск Вооруженных сил РК, трагедия произошла 17 февраля в ходе проведения плановых полевых стрельб на полигоне "Бейнеу" Мангистауской области.

Военнослужащий срочной службы регионального командования "Запад" Сухопутных войск при обращении с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. По данному факту военно-следственными органами Западного региона возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. По поручению министра обороны на место происшествия направлена комиссия во главе с его заместителем, генерал-майором Шайх-Хасаном Жазыкбаевым.

23 января 2026 года в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона во время несения караульной службы умер военнослужащий срочной службы. 27 января в Генпрокуратуре заявили, что в Жамбылской области погиб еще один военнослужащий срочной службы. 28 января Минобороны объявило об экстренных мерах после гибели солдат.