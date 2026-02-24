#Референдум-2026
Общество

Казахстанцев предупреждают об опасных звонках на 8 Марта

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 16:42 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 24 февраля 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай опубликовала важную информацию для граждан про активизацию мошенников, сообщает Zakon.kz.

В ней говорится, что светлый весенний праздник – 8 Марта – уже близко.

"Это особенный день, когда мы выражаем уважение и благодарность нашим мамам, сестрам, дочерям и всем женщинам. Однако именно в этот праздничный период активизируются интернет-мошенники. Департамент полиции области Абай призывает жителей быть особенно внимательными! "Вам доставят цветы…" – опасный звонок!" – предупреждают казахстанцев.

В ДП области Абай отметили, что в преддверии праздника мошенники звонят и пишут:

  • "Вам доставят цветы".
  • "Сообщите SMS-код для курьера".
  • "Вы выиграли подарок".

Затем просят продиктовать код подтверждения, который приходит на телефон.

Граждан призывают помнить, что:

  • SMS-код – это ключ к вашим банковским счетам.
  • Ни сотрудники банка, ни курьеры никогда не запрашивают коды подтверждения.
  • Сообщив код, вы рискуете потерять деньги.

Также казахстанцам нужно быть осторожными во время онлайн-покупок цветов и подарков, спрос на которые в праздничные дни растет. Этим пользуются мошенники, которые:

  • Создают фейковые страницы в Instagram.
  • Предлагают заниженные цены и "акции".
  • Берут предоплату и исчезают.

В связи с этим гражданам рекомендуют:

  • Заказывать только у проверенных продавцов с отзывами.
  • Быть осторожными с полной предоплатой.
  • Не передавать данные банковской карты посторонним.

Вместе с тем в полиции перечислили основные риски:

  • Подозрительные ссылки.
  • Запрос личных данных.
  • "Бесплатные подарки" и "срочные скидки".
  • Переводы на неизвестные счета.
"Если вы столкнулись с мошенничеством, немедленно сообщите в полицию – 102. Своевременное обращение поможет защитить ваши средства и предотвратить новые случаи мошенничества".Пресс-служба ДП области Абай

Ранее сообщалось, что мошенники удаленно оформили на казахстанку кредит на 5 млн тенге с ее же телефона.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
