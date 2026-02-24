Казахстанцев предупреждают об опасных звонках на 8 Марта
Сегодня, 24 февраля 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай опубликовала важную информацию для граждан про активизацию мошенников, сообщает Zakon.kz.
В ней говорится, что светлый весенний праздник – 8 Марта – уже близко.
"Это особенный день, когда мы выражаем уважение и благодарность нашим мамам, сестрам, дочерям и всем женщинам. Однако именно в этот праздничный период активизируются интернет-мошенники. Департамент полиции области Абай призывает жителей быть особенно внимательными! "Вам доставят цветы…" – опасный звонок!" – предупреждают казахстанцев.
В ДП области Абай отметили, что в преддверии праздника мошенники звонят и пишут:
- "Вам доставят цветы".
- "Сообщите SMS-код для курьера".
- "Вы выиграли подарок".
Затем просят продиктовать код подтверждения, который приходит на телефон.
Граждан призывают помнить, что:
- SMS-код – это ключ к вашим банковским счетам.
- Ни сотрудники банка, ни курьеры никогда не запрашивают коды подтверждения.
- Сообщив код, вы рискуете потерять деньги.
Также казахстанцам нужно быть осторожными во время онлайн-покупок цветов и подарков, спрос на которые в праздничные дни растет. Этим пользуются мошенники, которые:
- Создают фейковые страницы в Instagram.
- Предлагают заниженные цены и "акции".
- Берут предоплату и исчезают.
В связи с этим гражданам рекомендуют:
- Заказывать только у проверенных продавцов с отзывами.
- Быть осторожными с полной предоплатой.
- Не передавать данные банковской карты посторонним.
Вместе с тем в полиции перечислили основные риски:
- Подозрительные ссылки.
- Запрос личных данных.
- "Бесплатные подарки" и "срочные скидки".
- Переводы на неизвестные счета.
"Если вы столкнулись с мошенничеством, немедленно сообщите в полицию – 102. Своевременное обращение поможет защитить ваши средства и предотвратить новые случаи мошенничества".Пресс-служба ДП области Абай
Ранее сообщалось, что мошенники удаленно оформили на казахстанку кредит на 5 млн тенге с ее же телефона.
