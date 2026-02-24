Казахстанцев предупреждают об опасных звонках на 8 Марта

Сегодня, 24 февраля 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай опубликовала важную информацию для граждан про активизацию мошенников, сообщает Zakon.kz.

В ней говорится, что светлый весенний праздник – 8 Марта – уже близко.

"Это особенный день, когда мы выражаем уважение и благодарность нашим мамам, сестрам, дочерям и всем женщинам. Однако именно в этот праздничный период активизируются интернет-мошенники. Департамент полиции области Абай призывает жителей быть особенно внимательными! "Вам доставят цветы…" – опасный звонок!" – предупреждают казахстанцев.

В ДП области Абай отметили, что в преддверии праздника мошенники звонят и пишут:

"Вам доставят цветы".

"Сообщите SMS-код для курьера".

"Вы выиграли подарок".

Затем просят продиктовать код подтверждения, который приходит на телефон.

Граждан призывают помнить, что:

SMS-код – это ключ к вашим банковским счетам.

Ни сотрудники банка, ни курьеры никогда не запрашивают коды подтверждения.

Сообщив код, вы рискуете потерять деньги.

Также казахстанцам нужно быть осторожными во время онлайн-покупок цветов и подарков, спрос на которые в праздничные дни растет. Этим пользуются мошенники, которые:

Создают фейковые страницы в Instagram.

Предлагают заниженные цены и "акции".

Берут предоплату и исчезают.

В связи с этим гражданам рекомендуют:

Заказывать только у проверенных продавцов с отзывами.

Быть осторожными с полной предоплатой.

Не передавать данные банковской карты посторонним.

Вместе с тем в полиции перечислили основные риски:

Подозрительные ссылки.

Запрос личных данных.

"Бесплатные подарки" и "срочные скидки".

Переводы на неизвестные счета.

"Если вы столкнулись с мошенничеством, немедленно сообщите в полицию – 102. Своевременное обращение поможет защитить ваши средства и предотвратить новые случаи мошенничества". Пресс-служба ДП области Абай

