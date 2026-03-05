#Референдум-2026
Общество

Новая волна масштабной информационной кампании в поддержку новой Конституции стартовала в Казахстане

баннер в поддержку новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 17:37 Фото: Общенациональная коалиция
В Казахстане начался новый этап масштабной информационной кампании, приуроченной к предстоящему республиканскому референдуму 15 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По всей стране – в крупных городах и отдаленных регионах – размещаются тематические билборды, подтверждающие широкую общественную поддержку новой Конституции. На плакатах лица известных спортсменов, ученых, деятелей искусства, представителей рабочих профессий, а также многодетных семей, удостоенных почетного звания "Мерейлі отбасы".

баннер в поддержку новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 17:37

Фото: Общенациональная коалиция

Визуальный облик кампании выдержан в едином стиле: фирменный бирюзово-синий фон, логотип "Жаңа Конституция" с характерной галочкой, желтые акценты и четкие призывные слоганы – "Мен жаңа конституцияны қолдаймын!", "Новая Конституция – выбор народа!", "Жаңа конституция – әділетті Қазақстанның іргетасы!".

Билборды выполнены в двух языковых версиях – на казахском и русском – и рассчитаны на максимально широкую аудиторию.

На сегодня в Астане, Алматы, Шымкенте, во всех областных центрах и регионах республики установлено уже порядка 2,4 тыс. баннеров и LED-экранов.

баннер в поддержку новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 17:37

Фото: Общенациональная коалиция

Кампания охватывает все слои казахстанского общества. Среди ее участников: олимпийские чемпионы и чемпионы мира по боксу, дзюдо, легкой атлетике и шахматам; академики и профессора медицины, физики, репродуктологии и нейрохирургии; оперные певицы и айтыскеры; вратари и футболисты; фермеры, шахтеры, механизаторы и работники агропромышленного комплекса.

Общество позитивно воспринимает предстоящие изменения. Граждане активно делятся снимками на фоне билбордов в социальных сетях, выражают солидарность с участниками кампании и фиксируют появление новых плакатов в своих городах.

Новая Конституция, за принятие которой предстоит проголосовать 15 марта, несет в себе глубокое содержательное обновление. Она призвана перезагрузить государственный аппарат: повысить его эффективность, прозрачность и подотчетность гражданам. Документ существенно расширяет и укрепляет механизмы защиты прав и свобод каждого жителя страны, закрепляет принципы справедливого судопроизводства и обеспечивает надежные правовые гарантии для бизнеса, науки и социальной сферы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
