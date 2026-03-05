#Референдум-2026
Общество

Циклон обрушит на весь Казахстан дожди, снегопады и метель

зима, улица, машины, снег, деревья, дорожные знаки, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 18:07 Фото: pixabay
Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 6 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет":

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут осадки (дождь, снег) на всю территорию Казахстана, на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег)".

По республике, как следует из прогноза, ожидаются усиление ветра, в северных, восточных регионах – низовая метель, туман, гололед.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 18:07
Зима не уступает весне: снегопады и метели вновь ударят по Казахстану 5-7 марта

Ранее синоптики сообщили, что в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются резкое потепление до +16°С и осадки. Подробнее о прогнозе погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 6-8 марта 2026 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сильные морозы, снегопады, дожди и ветер с метелью: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Казахстане
17:21, 05 февраля 2026
Сильные морозы, снегопады, дожди и ветер с метелью: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Казахстане
Снегопады, дожди и метели: циклон испортит погоду в Казахстане 3 марта
17:32, 02 марта 2026
Снегопады, дожди и метели: циклон испортит погоду в Казахстане 3 марта
Атлантический циклон принесет снегопад, ливни и метель в Казахстан
18:10, 07 ноября 2024
Атлантический циклон принесет снегопад, ливни и метель в Казахстан
