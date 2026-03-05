#Референдум-2026
Общество

Студентам дали более 7 лет за закладки на севере Казахстана

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, зависимые, зависимость, зависимый, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 00:20 Фото: pixabay
В Кокшетау состоялся показательный судебный процесс по делу о незаконном обороте психотропных веществ. Заседание городского суда провели с участием студентов вузов, чтобы предупредить молодежь о последствиях подобных преступлений, сообщает Zakon.kz.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Северо-Казахстанской области – 21-летних П. и В. Их обвиняли в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в целях сбыта, совершенных группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере (ст. 297 ч.3 п.п.1,3 УК РК).

Как установил суд, молодые люди получили от неизвестного лица координаты тайников с психотропными веществами в Кокшетау и выполняли роль закладчиков.

В июне 2025 года их задержали сотрудники полиции. При личном обыске в карманах одежды, а также при осмотре места происшествия – под забором дома и под камнями – было обнаружено и изъято около 30 свертков с психотропным веществом. Согласно экспертизе, общий вес изъятого относится к особо крупному размеру.

Вину подсудимых подтвердили их собственные показания, показания свидетелей, результаты личных обысков, осмотра места происшествия, проведенных экспертиз и другие материалы уголовного дела.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства – чистосердечное раскаяние одного из подсудимых, а также молодой возраст обвиняемых.

Приговором суда П. назначено 7 лет лишения свободы, В. – 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, В. назначено принудительное лечение от наркомании по месту отбывания наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что больше 20 свертков мефедрона изъяли у наркозакладчика в Алматы.

