В Астане мать двоих детей получила 16 лет за наркотики, спрятанные в посылках
В ходе разбирательства установлено, что подсудимая Д., действуя совместно с неустановленным лицом, в апреле 2025 года вылетела из Алматы в Санкт-Петербург и направила через службу доставки две посылки с музыкальным оборудованием, внутри которых находились психотропные вещества. Отправителем и получателем указана сама подсудимая.
По данным следствия, после возвращения в Астану Д. получила отправления, арендовав автомобиль, и перевезла их в район, расположенный вблизи аэропорта, где распаковала и спрятала запрещенные вещества с целью их последующего сбыта.
Вина подсудимой полностью подтверждена совокупностью доказательств, результатами экспертизы и показаниями свидетелей.
Прокурор просил назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год. Подсудимая и ее защитник ходатайствовали о назначении более мягкого наказания и об отсрочке исполнения приговора до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.
Суд признал женщину виновной по статьям 286, часть 4, и 297, часть 3, пункты 1, 3 Уголовного кодекса РК, и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие малолетних детей, чистосердечное раскаяние и активное содействие расследованию. Отягчающих обстоятельств не установлено.
На основании статьи 74, часть 1 УК, исполнение приговора отсрочено на один год.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о другом инциденте. В Шымкенте задержан алматинец с наркотиками в особо крупном размере.