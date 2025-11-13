#АЭС в Казахстане
Общество

В Астане мать двоих детей получила 16 лет за наркотики, спрятанные в посылках

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 18:10 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный уголовный суд города Астаны 13 ноября вынес обвинительный приговор по делу о незаконном хранении и перемещении аналогов психотропных веществ в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В ходе разбирательства установлено, что подсудимая Д., действуя совместно с неустановленным лицом, в апреле 2025 года вылетела из Алматы в Санкт-Петербург и направила через службу доставки две посылки с музыкальным оборудованием, внутри которых находились психотропные вещества. Отправителем и получателем указана сама подсудимая.

По данным следствия, после возвращения в Астану Д. получила отправления, арендовав автомобиль, и перевезла их в район, расположенный вблизи аэропорта, где распаковала и спрятала запрещенные вещества с целью их последующего сбыта.

Вина подсудимой полностью подтверждена совокупностью доказательств, результатами экспертизы и показаниями свидетелей.

Прокурор просил назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год. Подсудимая и ее защитник ходатайствовали о назначении более мягкого наказания и об отсрочке исполнения приговора до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

Суд признал женщину виновной по статьям 286, часть 4, и 297, часть 3, пункты 1, 3 Уголовного кодекса РК, и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие малолетних детей, чистосердечное раскаяние и активное содействие расследованию. Отягчающих обстоятельств не установлено.

На основании статьи 74, часть 1 УК, исполнение приговора отсрочено на один год.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Шымкенте задержан алматинец с наркотиками в особо крупном размере.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
