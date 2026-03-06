#Референдум-2026
События

В полицию Алматы пригласили представителей акимата, Федерации футбола и ФК "Кайрат": названа причина

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 09:20 Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции города Алматы состоялось координационное совещание по вопросам обеспечения безопасности во время проведения футбольных матчей, сообщает Zakon.kz.

В обсуждении приняли участие представители Управления спорта акимата города, Федерации футбола Алматы, футбольного клуба "Кайрат", дирекции стадиона, а также городских служб.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия с болельщиками и профилактике правонарушений на стадионе и за его пределами.

Начальник Департамента полиции города Алматы Айдын Кабдулдинов отметил, что безопасность спортивных мероприятий сегодня требует комплексного и скоординированного подхода.

"Футбольные матчи в Алматы традиционно собирают многотысячную аудиторию и вызывают большой общественный интерес. Безопасность – это не только отсутствие чрезвычайных происшествий. Это грамотная организация входа на стадион, управление потоками зрителей, культура поведения болельщиков и четкое взаимодействие всех служб", – подчеркнул Айдын Кабдулдинов.

В полиции напомнили, что при проведении массовых спортивных мероприятий ключевым ориентиром остается принцип "Закон и порядок", а основная задача полиции – обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений.

По словам начальника Департамента полиции, безопасность футбольного матча формируется еще на этапе подготовки и требует ответственного подхода со стороны организаторов.

"Безопасность матча начинается не в момент выхода нарядов полиции на службу, а значительно раньше – на этапе планирования и подготовки. Если организаторы обеспечивают качественный пропускной режим, достаточное количество стюардов, понятную навигацию и взаимодействие с фан-клубами, формируется управляемая и безопасная среда для всех зрителей", – отметил глава алматинской полиции.

В полиции напомнили, что любые попытки нарушить общественный порядок, использовать пиротехнические изделия или создавать угрозу безопасности зрителей будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством.

По итогам совещания стороны договорились усилить координацию между организаторами матчей, службами стадиона и правоохранительными органами, а также обеспечить реализацию согласованных мер безопасности на практике.

28 февраля сообщалось, что спецоперацию провели полицейские Алматы из-за информации о бесхозном чемодане.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
