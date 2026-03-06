#Референдум-2026
Мир

Застрявшая в Катаре россиянка восхитилась работой казахстанских дипломатов

МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 06:00 Фото: Zakon.kz
Россиянка Радмила Ганиева по достоинству оценила работу казахстанского Министерства иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Со слов туристки, она наряду с другими туристами из России, застряла на круизном лайнере Celestyal Journey в Катаре. 4 марта на своей странице в Instagram она пожаловались на отсутствие помощи со стороны российских дипломатов.

По словам девушки, их круиз должен был завершиться в Дубае, однако из-за внезапной ситуации на Ближнем Востоке судно застряло в Дохе. Пассажирам сообщили, что море и воздушное пространство закрыты, поэтому до 7 марта лайнер не сможет продолжить путь. При этом туристы из других стран уже получили помощь от своих властей.

В особенности она оценила работу казахстанских дипломатов.

"Люди из Казахстана связались со своим посольством, и оно моментально отреагировало, в тот же день. Для них прислали целый огромный борт в Саудовскую Аравию, сейчас оформляют визы. Завтра они будут погружаться в индивидуальные автобусы и отправятся в Саудовскую Аравию, откуда полетят бесплатным рейсом домой", – рассказала туристка.

По ее словам, граждан Узбекистана также быстро скоординировали. Для них создали отдельный чат, где обсуждается организация возвращения домой.

5 марта Министерство иностранных дел Казахстана предоставило актуальные данные об эвакуации соотечественников из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

Фото Алия Абди
Алия Абди
