В "Правительстве для граждан" прокомментировали задержание главы филиала

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" прокомментировали задержание директора филиала Госкорпорации в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

"По данной ситуации сообщаем следующее. Департамент внутренней безопасности НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в рамках своей компетенции на постоянной основе проводит мероприятия по выявлению коррупционных рисков. Так, по ситуации в Абайской области сообщаем, что информация по директору филиала была передана в правоохранительные органы нашими сотрудниками ранее. Данная работа проведена совместно", - говорится в сообщении.

Директор был задержан 27 июля 2023 года Департаментом КНБ по Абайской области совместно с Департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона.



Он подозревается в получении крупной взятки и на данный момент водворен в изолятор временного содержания города Семей.