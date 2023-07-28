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Законодательство РК

В "Правительстве для граждан" прокомментировали задержание главы филиала

В "Правительстве для граждан" прокомментировали задержание главы филиала Фото: КНБ РК
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" прокомментировали задержание директора филиала Госкорпорации в Абайской области, сообщает Zakon.kz.
"По данной ситуации сообщаем следующее. Департамент внутренней безопасности НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в рамках своей компетенции на постоянной основе проводит мероприятия по выявлению коррупционных рисков. Так, по ситуации в Абайской области сообщаем, что информация по директору филиала была передана в правоохранительные органы нашими сотрудниками ранее. Данная работа проведена совместно", - говорится в сообщении.

Директор был задержан 27 июля 2023 года Департаментом КНБ по Абайской области совместно с Департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона.

Он подозревается в получении крупной взятки и на данный момент водворен в изолятор временного содержания города Семей.

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