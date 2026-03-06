#Референдум-2026
События

Токаев: Новая Конституция заложит основы для дальнейшего развития Казахстана

Конституция РК, День Конституции РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 16:47 Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев заявил, что новая Конституция Казахстана содержит институциональные и правовые основы развития страны, сообщает Zakon.kz.

Слова президента приводит Акорда.

"В проекте Конституции закладываются институциональные и правовые основы устойчивого развития, которое непременно приведет к построению Справедливого, конкурентоспособного Казахстана с сильной, устойчивой, стабильной экономикой", – заявил Токаев.

С его слов, действующая Конституция была принята в тот период, когда Казахстан только начинал уверенно вставать на ноги.

"В то время первоочередными задачами были сохранение независимости, формирование институтов государственной власти и обеспечение стабильности. Именно действующая Конституция стала краеугольным камнем всех успехов, которых добилась наша страна. Это стало возможным благодаря первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Но, как известно, время не стоит на месте. Сегодня Казахстан – это сильное государство с высоким международным авторитетом, устойчивой политической системой и стабильно развивающейся экономикой. Зарубежные политики и эксперты уважают нашу страну и признают ее влиятельным средним государством". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что Казахстан всегда выступал и будет выступать в защиту международных прав, ставших Уставом ООН.

"Это принципиальная позиция Казахстана. Наше государство не может позволить себе иметь Основной закон, в котором содержатся положения, недвусмысленно ущемляющие национальное законодательство, ставящие его на вторую позицию. Это тоже вопрос Независимости и суверенитета".

Так, новая Конституция содержит нормы, укрепляющие единство народа Казахстана, межэтническое, межконфессиональное согласие, толерантность.

"Это наше политическое и духовное достояние, которое мы всем нашим обществом обязаны защищать правовыми средствами".

Со слов президента, принятие новой Конституции – это требование времени.

"Экономика Казахстана – крупнейшая в Центральной Азии и на Кавказе. Наша страна входит в число 50 ведущих экономик мира. Для государства с населением в 20 миллионов человек это, безусловно, достойный результат. Мы последовательно идем своим путем, развивая тесные отношения со всеми странами и проводя взвешенную, прагматичную внешнюю политику, основанную на национальных интересах. Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача, стоящая перед нашим государством. Проект Основного закона показывает, что Казахстан – это государство с прочным фундаментом, идущее выверенным стратегическим курсом и устремленное в будущее. Каждая норма будет служить национальным интересам".

Также отмечено, что в проекте Конституции ясно отражены такие принципы, как Справедливость и Патриотизм, Закон и Порядок, Чистота и Ответственность.

"Сегодня мы как единая нация подошли к важному историческому рубежу. На предстоящем общенациональном референдуме народ сделает выбор, который определит судьбу страны. На значении и содержании новой Конституции я еще подробно остановлюсь в ближайшее время", – заключил президент.

Токаев поздравил казахстанок с наступающим Международным женским днем

Ранее Токаев сообщил, что институт семьи значительно усиливается на уровне Конституции.

