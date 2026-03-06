Звезды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума по новой Конституции

Фото: общественная коалиция по городу Алматы

В преддверии референдума по обновлению Конституции Республики Казахстан известные спортсмены страны выразили свою поддержку и призвали граждан активно участвовать в голосовании.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALMATY WRESTING FEREDATION (@almaty.wrest) Ермахан Ибраимов, олимпийский чемпион и мастер спорта РК, отметил: "Для меня, как для спортсмена, важно, чтобы страна развивалась и соблюдались законы. Новый проект Конституции – это шаг к стабильности и процветанию Казахстана". Дмитрий Баландин, олимпийский чемпион, добавил: "Каждый голос имеет значение. Референдум – это возможность для каждого казахстанца быть услышанным и внести свой вклад в будущее страны". Назым Кызайбай, трехкратная чемпионка мира по боксу, подчеркнула: "Конституция – это основа нашего общества. Поддержка обновлений важна для того, чтобы молодежь росла в справедливой и сильной стране". Алуа Балкыбекова, двукратная чемпионка мира по боксу, сказала: "Я верю в силу народа. Референдум – шанс показать, что мы заботимся о будущем нашего государства". Нуркожа Кайпанов, чемпион мира по вольной борьбе, отметил:

"Спорт учит дисциплине и ответственности. Так же и участие в референдуме – это наш гражданский долг." Спортсмены уверены, что участие в голосовании – это вклад каждого казахстанца в развитие и укрепление страны. Напомним, 15 марта в Казахстане состоится референдум по принятию новой Конституции.

