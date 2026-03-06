#Референдум-2026
Общество

Звезды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума по новой Конституции

Поддержка референдума новой Конституции, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 09:49 Фото: общественная коалиция по городу Алматы
В преддверии референдума по обновлению Конституции Республики Казахстан известные спортсмены страны выразили свою поддержку и призвали граждан активно участвовать в голосовании.


Ермахан Ибраимов, олимпийский чемпион и мастер спорта РК, отметил:

"Для меня, как для спортсмена, важно, чтобы страна развивалась и соблюдались законы. Новый проект Конституции – это шаг к стабильности и процветанию Казахстана".

Дмитрий Баландин, олимпийский чемпион, добавил:

"Каждый голос имеет значение. Референдум – это возможность для каждого казахстанца быть услышанным и внести свой вклад в будущее страны".

Назым Кызайбай, трехкратная чемпионка мира по боксу, подчеркнула:

"Конституция – это основа нашего общества. Поддержка обновлений важна для того, чтобы молодежь росла в справедливой и сильной стране".

Алуа Балкыбекова, двукратная чемпионка мира по боксу, сказала:

"Я верю в силу народа. Референдум – шанс показать, что мы заботимся о будущем нашего государства".

Нуркожа Кайпанов, чемпион мира по вольной борьбе, отметил:


"Спорт учит дисциплине и ответственности. Так же и участие в референдуме – это наш гражданский долг."

Спортсмены уверены, что участие в голосовании – это вклад каждого казахстанца в развитие и укрепление страны.

Напомним, 15 марта в Казахстане состоится референдум по принятию новой Конституции.

Айсулу Омарова
