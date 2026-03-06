Кокшетаусцы поддержали проект новой конституции

Торгово-развлекательный центр Кокшетау на один вечер стал главной дискуссионной площадкой региона. Здесь прошло масштабное и зрелищное мероприятие, посвященное обсуждению проекта новой Конституции.

Организаторы намеренно отказались от привычных залов, чтобы поговорить с людьми в максимально открытом и живом формате.

Диалог получился живым – горожане реагировали на выступления, обсуждали услышанное в группах, и было видно, что идеи проекта закона находят отклик. Патриотический дух поддерживали через яркие творческие номера. Организаторам удалось замотивировать людей. К концу встречи многие отмечали, что теперь проект Конституции не кажется им набором сложных юридических терминов. Стало понятно, что референдум – это реальный шанс повлиять на то, как будет работать государство.

Фото: УВП Акмолинской области

Уже во второй части мероприятия, когда зал был максимально заряжен энергией единства, прошла презентация футбольного клуба "Окжетпес". Это стало логичным продолжением темы командной работы. Болельщикам представили состав на предстоящий сезон. Поддержал команду и аким области Марат Ахметжанов, вручив клубу ключи от нового автобуса – практичный подарок для будущих побед.

Фото: УВП Акмолинской области

"Окжетпес" за почти 70-летнюю историю воспитал не одно поколение игроков и достойно выступал в чемпионатах страны, проявляя стойкость и характер. В этом году шефство над командой берет сельхозсектор. Наши аграрии ставят рекорды по урожаю на полях, будем ждать от вас рекордов на футбольных полях", – отметил руководитель региона, вручая подарок.

Завершился вечер выступлением португальской певицы Лары Алейшо, которая исполнила хиты на казахском языке. Мировая звезда стала амбассадором кокшетауского футбольного клуба. Событие показало: кокшетаусцы поддерживают курс на перемены, а о самых сложных государственных вопросах можно говорить доступно и интересно.