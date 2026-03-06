Туркестанская интеллигенция поддержала проект справедливой Конституции
В совещании приняли участие представители государственных органов, общественные деятели, ученые и представители интеллигенции. Круглый стол вел председатель Туркестанского областного маслихата, член Комиссии по конституционной реформе Нуралы Абишов.
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил важность верховенства закона в социально-экономическом развитии региона и реализации государственной политики.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
"Как известно, согласно указу президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 15 марта состоится республиканский референдум, посвященный новой Конституции. Это важный шаг на пути к будущему суверенной страны. Конституционная реформа направлена на политическую модернизацию страны, усиление прав и свобод граждан, укрепление взаимного доверия между обществом и государством. Это яркое воплощение концепции "Слышащего государства". Благодаря новой конституционной модели мы закладываем фундамент справедливого Казахстана", – сказал Кушеров.
По его словам, в новом законе возрастает ценность человека, и на первый план выходит принцип" "человек не для государства, государство для человека".
"Усиливается социальная ответственность, расширяются обязанности государства перед населением, закрепляются механизмы уменьшения неравенства. Образование, наука и инновации определяются как главная идеология нашей страны. Порядок и справедливость, то есть верховенство закона и бережное отношение к природе, впервые будут закреплены на конституционном уровне. Справедливая Конституция – прочный стержень нашего могущественного государства. Поэтому призываю всех принять активное участие в референдуме 15 марта. Это историческая возможность, которая определит судьбу нашей страны, позволит каждому гражданину внести непосредственный вклад в будущее", – отметил Кушеров.
В ходе совещания выступила председатель Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана Туркестанской области Гульсара Токкулова, которая обратила внимание на значение ценностей единства и семьи в обществе. Заместитель руководителя Департамента юстиции Туркестанской области Нурлан Ербекешов рассказал о роли конституционных реформ в совершенствовании правовой системы.
Акын-айтыскер Бекарыс Шойбеков и другие представители интеллигенции поделились своими мыслями о духовных ценностях и значении национального сознания для развития страны.
В завершение круглого стола участники отметили важность конституционных реформ в модернизации общества и выразили поддержку инициативе по созданию правового государства.