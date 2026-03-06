Туркестанская интеллигенция поддержала проект справедливой Конституции

В доме "Достык" города Туркестана прошел круглый стол на тему "Справедливая Конституция – мощное государство". Цель мероприятия – обсуждение значения конституционных реформ, обмен мнениями по вопросам повышения правовой культуры в обществе и создания справедливого общества.

В совещании приняли участие представители государственных органов, общественные деятели, ученые и представители интеллигенции. Круглый стол вел председатель Туркестанского областного маслихата, член Комиссии по конституционной реформе Нуралы Абишов.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил важность верховенства закона в социально-экономическом развитии региона и реализации государственной политики.

"Как известно, согласно указу президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 15 марта состоится республиканский референдум, посвященный новой Конституции. Это важный шаг на пути к будущему суверенной страны. Конституционная реформа направлена на политическую модернизацию страны, усиление прав и свобод граждан, укрепление взаимного доверия между обществом и государством. Это яркое воплощение концепции "Слышащего государства". Благодаря новой конституционной модели мы закладываем фундамент справедливого Казахстана", – сказал Кушеров.

По его словам, в новом законе возрастает ценность человека, и на первый план выходит принцип" "человек не для государства, государство для человека".

"Усиливается социальная ответственность, расширяются обязанности государства перед населением, закрепляются механизмы уменьшения неравенства. Образование, наука и инновации определяются как главная идеология нашей страны. Порядок и справедливость, то есть верховенство закона и бережное отношение к природе, впервые будут закреплены на конституционном уровне. Справедливая Конституция – прочный стержень нашего могущественного государства. Поэтому призываю всех принять активное участие в референдуме 15 марта. Это историческая возможность, которая определит судьбу нашей страны, позволит каждому гражданину внести непосредственный вклад в будущее", – отметил Кушеров.

В ходе совещания выступила председатель Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана Туркестанской области Гульсара Токкулова, которая обратила внимание на значение ценностей единства и семьи в обществе. Заместитель руководителя Департамента юстиции Туркестанской области Нурлан Ербекешов рассказал о роли конституционных реформ в совершенствовании правовой системы.

Акын-айтыскер Бекарыс Шойбеков и другие представители интеллигенции поделились своими мыслями о духовных ценностях и значении национального сознания для развития страны.

В завершение круглого стола участники отметили важность конституционных реформ в модернизации общества и выразили поддержку инициативе по созданию правового государства.